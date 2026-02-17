На Волині правоохоронці затримали двох посадовців ТЦК за хабарі від ухилянтів

Поліція затримала групу військовослужбовців районного ТЦК та СП, які за кошти допомагали чоловікам вирішувати питання, пов’язані із призовом

Правоохоронці Волині викрили корупційну схему у Володимирському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. «На гарячому» під час отримання неправомірної вигоди затримали двох службовців установи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Повідомляється, що двоє військовослужбовців одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки допомагали чоловікам мобілізаційного віку вирішити питання, пов’язані з призовом. За свої дії вони отримували непогану винагороду.

«1 500 доларів – за заняття з розшуку в системі «Оберіг», 2 500 доларів – за безперешкодне оновлення облікових даних», – зазначається у повідомленні.

на Волині затримали двох службовців ТЦК фото: Нацполіція України

Поліцейські спільно з працівниками СБУ в Волинській області затримали обох фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також повідомляється, що за вимагання та отримання неправомірної вигоди їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

