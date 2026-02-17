Головна Країна Суспільство
На Волині правоохоронці затримали двох посадовців ТЦК за хабарі від ухилянтів

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
На Волині правоохоронці затримали двох посадовців ТЦК за хабарі від ухилянтів
Волинських службовців ТЦК викрили на корупційній схемі
фото: Нацполіція України

Поліція затримала групу військовослужбовців районного ТЦК та СП, які за кошти допомагали чоловікам вирішувати питання, пов’язані із призовом

Правоохоронці Волині викрили корупційну схему у Володимирському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. «На гарячому» під час отримання неправомірної вигоди затримали двох службовців установи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України. 

Повідомляється, що двоє військовослужбовців одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки допомагали чоловікам мобілізаційного віку вирішити питання, пов’язані з призовом. За свої дії вони отримували непогану винагороду.

«1 500 доларів – за заняття з розшуку в системі «Оберіг», 2 500 доларів – за безперешкодне оновлення облікових даних», – зазначається у повідомленні.

на Волині затримали двох службовців ТЦК
на Волині затримали двох службовців ТЦК
фото: Нацполіція України

Поліцейські спільно з працівниками СБУ в Волинській області затримали обох фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

на Волині затримали двох службовців ТЦК
на Волині затримали двох службовців ТЦК
фото: Нацполіція України

Також повідомляється, що за вимагання та отримання неправомірної вигоди їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві суд виніс найсуворіший вердикт коригувальнику ударів по ТЕЦ. Мешканця столиці засуджено до довічного позбавлення волі за державну зраду. Чоловік добровільно допомагав ворогу коригувати атаки по енергетиці, критичній інфраструктурі та українських військових.

Слідство встановило, що киянин був завербований кадровим співробітником ФСБ. Його головним завданням було забезпечення ворога координатами. Він з власної ініціативи допомагав ворогу корегувати вогневі удари по енергетиці, критичній інфраструктурі та розміщенню українських військових. 

Теги: війна призов до армії ТЦК хабар Луцьк

