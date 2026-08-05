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У Колумбії поліцейські перехопили автобус із вибухівкою напередодні інавгурації нового президента 

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Колумбії поліцейські перехопили автобус із вибухівкою напередодні інавгурації нового президента 
Абелардо де ла Еспріелья виступає під час саміту з безпеки міст у Барранкільї 4 серпня
фото: Bloomberg

В автобусі виявили 420 кг вибухівки

На південному заході Колумбії правоохоронці зупинили заповнений вибухівкою автобус, що свідчить про суттєве загострення безпекової ситуації напередодні інавгурації новообраного президента Абелардо де ла Еспріельї. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Міністр оборони Педро Санчес повідомив, що Національна поліція затримала транспортний засіб у місті Сантандер-де-Кілішао (департамент Каука). Це місто розташоване за 48 км від Калі, де у п'ятницю, 7 серпня, має відбутися присяга новообраного глави держави.

За даними Blu Radio, в автобусі виявили 420 кг вибухівки. Слідство вважає, що метою змови, організованої бойовиком на прізвисько «Макс Макс» (командиром дисидентського крила ФАРК під проводом Івана Мордіско), були атаки на військові та поліцейські об'єкти в Калі під час інавгураційних заходів.

Рішення де ла Еспріельї провести церемонію в Калі замість традиційного засідання у Конгресі в Боготі стало демонстрацією його прагнення до децентралізації влади. На урочистості очікують іноземних лідерів, зокрема короля Іспанії Філіп VI, президентів Аргентини та Еквадору Хав'єра Мілея та Даніеля Нобоа, а також президента ФІФА Джанні Інфантіно.

Правоохоронні органи залишаються у стані підвищеної готовності по всій країні. Консервативний юрист Абелардо де ла Еспріелья розпочинає свій чотирирічний термін на тлі важких викликів: кризи безпеки після провалу мирних ініціатив Густаво Петро, фінансової нестабільності та зростання інфляції.

Абелардо де ла Еспріелья – 47-річний колумбійський юрист, мільйонер, бізнесмен і праворадикальний політичний діяч, який здобув перемогу на президентських виборах у Колумбії у червні 2026 року. Отримав популярність як зірковий і дорогий адвокат, який захищав одіозних фігурантів, зокрема бізнесмена Алекса Сааба та осіб, пов'язаних із політичними скандалами й воєнізованими угрупованнями. На виборах 2026 року виступав із лозунгами жорсткого силового придушення партизанських рухів, зниження податків та зближення із США, де отримав публічну підтримку від Дональда Трампа. 

Раніше повідомлялося, що у Колумбії невідомі здійснили зухвалий напад на кортеж одного з чинних сенаторів, використавши автоматичну зброю. 

Інцидент стався у східній частині країни під час руху колони автомобілів. У результаті перестрілки кілька охоронців політика загинули на місці, намагаючись відбити атаку. Наразі офіційна інформація про стан самого сенатора та можливих постраждалих серед цивільних осіб не розголошується, а правоохоронні органи проводять масштабну операцію з пошуку нападників.

Нагадаємо, у столиці Колумбії Боготі стався збройний напад на сенатора Мігеля Урібе, потенційного кандидата у президенти країни. Політика поранили під час публічного заходу, і наразі його стан оцінюється як важкий. 

39-річний Мігель Урібе є представником опозиційної консервативної партії «Демократичний центр», заснованої колишнім президентом Колумбії Альваро Урібе. Незважаючи на однакове прізвище, вони не є родичами. Як зазначає партія, напад стався під час передвиборчого заходу в громадському парку району Фонтібон. 

Теги: вибухівка президент Колумбія

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