У Молдові виявлено уламки російського дрона

Усі виявлені фрагменти задокументовано та вилучено для проведення необхідних експертиз

У Кагульському районі Молдови виявлено фрагменти російського безпілотника «Герань-2». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Point.

Усі виявлені фрагменти та інші об’єкти, що мають значення, задокументовано та вилучено для проведення необхідних експертиз.

фото: Point

фото: Point

Фахівці вибухотехнічної служби поліції продовжують розслідування з метою з’ясування всіх обставин події.

Раніше повідомлялося, що за майже чотири з половиною роки повномасштабної війни Росії проти України повітряний простір Молдови незаконно перетнули 60 російських та іранських ракет і безпілотників, зокрема дрони, які використовувалися як хибні цілі.

Із 60 незаконних прольотів у 28 випадках на території Молдови виявили уламки ракет або безпілотників. Їх знаходили, зокрема, в Окницькому, Бричанському, Тараклійському, Оргіївському, Каушанському, Флорештському районах, а також на території невизнаного Придністров'я.

До слова, у ніч на 5 серпня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників та ракет. Під ударом ворога опинились столиця та Київська область. Вартість цього удару вимірюється мільйонами доларів.