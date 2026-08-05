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У Молдові виявлено уламки російського дрона

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Молдові виявлено уламки російського дрона
Фахівці вибухотехнічної служби поліції продовжують розслідування з метою встановлення всіх обставин
фото: Point

Усі виявлені фрагменти задокументовано та вилучено для проведення необхідних експертиз

У Кагульському районі Молдови виявлено фрагменти російського безпілотника «Герань-2». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Point.

Усі виявлені фрагменти та інші об’єкти, що мають значення, задокументовано та вилучено для проведення необхідних експертиз.

У Молдові виявлено уламки російського дрона фото 1
фото: Point
У Молдові виявлено уламки російського дрона фото 2
фото: Point

Фахівці вибухотехнічної служби поліції продовжують розслідування з метою з’ясування всіх обставин події.

Раніше повідомлялося, що за майже чотири з половиною роки повномасштабної війни Росії проти України повітряний простір Молдови незаконно перетнули 60 російських та іранських ракет і безпілотників, зокрема дрони, які використовувалися як хибні цілі.

Із 60 незаконних прольотів у 28 випадках на території Молдови виявили уламки ракет або безпілотників. Їх знаходили, зокрема, в Окницькому, Бричанському, Тараклійському, Оргіївському, Каушанському, Флорештському районах, а також на території невизнаного Придністров'я.

До слова, у ніч на 5 серпня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників та ракет. Під ударом ворога опинились столиця та Київська область. Вартість цього удару вимірюється мільйонами доларів.

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Теги: безпілотник дрон Молдова

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Соціум

У Молдові виявлено уламки російського дрона
У Молдові виявлено уламки російського дрона
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