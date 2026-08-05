У Росії поширилася схема заробітку на загибелі військових за участю «чорних вдов»

«Чорні вдови» після загибелі окупантів привласнюють собі мільйонні компенсації, усуваючи реальних родичів російських загарбників

У РФ спалахнув резонанс довкола розквіту шахрайської індустрії, пов’язаної із виплатами за загиблих на війні проти України окупантів. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Шахрайки підшукують чоловіків, оформлюють із ними фіктивні шлюби прямо перед відправкою на фронт або коли ті вже при смерті, а після їхньої загибелі привласнюють мільйонні компенсації, усуваючи реальних родичів.

Жертвою такої схеми стала росіянка Марія з Санкт-Петербурга. Про те, що її 59-річний батько пішов воювати та загинув, вона дізналася вже після його смерті. Разом із цим з'ясувалося, що за дві доби до відправки на передову чоловік одружився з незнайомою жінкою, молодшою за нього на 22 роки. Саме ця жінка отримала статус першочергової спадкоємиці та претендентки на державну компенсацію у розмірі від 5 млн рублів. Крім того, згодом виявилося, що квартиру батька Марії також продали.

Зазначений випадок не поодинокий – в CNN підкреслюють, що явище «чорних вдов» набуло масового характеру. Оприлюднено історії про медсестру військового шпиталю, яка встигла розписатися з п'ятьма пораненими перед їхньою смертю, а також про ріелторів, які відкрито радили росіянкам купувати житло за рахунок виплат за вбитих чоловіків. Проблема сягнула таких масштабів, що на неї змушені реагувати навіть представники російського парламенту, а суди скасовують окремі рішення щодо виплат.

Поштовхом для зростання подібних афер стала політика Кремля щодо максимально спрощеної процедури укладання шлюбів для військовослужбовців. До того ж у схемах фігурують і самі російські силовики: у Приморському краї розслідують справу, де військові посадовці організовували фіктивні шлюби для сиріт та самотніх новобранців, після чого свідомо відправляли їх на штурми з високою ймовірністю загибелі, щоб поділити компенсацію.

Як відомо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна стабільно знешкоджує окупантів саме за допомогою безпілотників різних типів.

«Загалом за цей липень на фронті всіма нашими підрозділами було знищено 30 тисяч 272 росіянина саме безпілотниками. Це ліквідовані й важкопоранені. І це тільки те, що має чітке відеопідтвердження. Тобто тенденція на фронті незмінна», – йдеться у вечірньому зверненні глави держави.

До слова, президент Росії Володимир Путін підписав поправки до закону «Про військовий обов’язок і військову службу», які розширюють перелік осіб із судимістю, що можуть укладати контракти з Міністерством оборони РФ.

Відтепер право на контрактну службу отримають громадяни, які мають судимість або перебувають під слідством за злочини невеликої та середньої тяжкості. Також це стосується окремих справ, пов’язаних із незаконним обігом зброї та вибухових речовин, порушенням правил безпеки, а також деякими військовими й транспортними злочинами.