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США вивели винищувачі-невидимки з Ізраїлю

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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США вивели винищувачі-невидимки з Ізраїлю
Літаки приземлилися на британській авіабазі
фото: скриншот з відео

F-22 є найсучаснішими у світі винищувачами

Американські військові 11 липня вранці вивели свої сучасні винищувачі-невидимки з ізраїльської авіабази на півдні Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of Israel.

Щонайменше 10 винищувачів-невидимок F-22, які були розгорнуті на базі ВПС Ізраїлю «Овда», вилетіли до авіабази RAF Fairford у Великій Британії на шляху до США. На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як літаки приземляються на британській авіабазі.

F-22, що перебувають на озброєнні виключно ВПС США, є найсучаснішими у світі винищувачами для забезпечення переваги в повітрі, створеними для досягнення неперевершеної швидкості, маневреності та невидимості в повітряному бою. Ці літаки були розгорнуті в Ізраїлі напередодні нещодавньої війни з Іраном.

До слова, міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац під час брифінгу для журналістів заявив, що президент США Дональд Трамп під час переговорів про припинення вогню наполіг на об'єднанні ліванського та іранського фронтів в один кейс. Посадовець висловив жаль з приводу такого рішення Білого дому, оскільки єрусалимська влада прагнула розглядати ці воєнні кампанії як абсолютно окремі конфлікти. 

Як повідомлялося, Білий дім готується до можливого багатоденного або навіть багатотижневого протистояння з Іраном в районі Ормузької протоки. Саме атаки Тегерана на комерційне судноплавство, а також внутрішні суперечності в іранському керівництві, за даними Axios, стали головними причинами зриву рамкової угоди між сторонами.

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Теги: США Ізраїль

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