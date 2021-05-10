Вибухи в Кабулі: в Афганістані оголосили день жалоби

В Афганістані оголосили день жалоби

Кількість жертв нападу загалом становить 63 людини — всі з них були ученицями школи

В Афганістаніі оголосили 11 травня національним днем жалоби за загиблими внаслідок серії вибухів біля школи для дівчат у Кабулі. Про це повідомляє афганське видання TOLOnews.

Кількість жертв нападу загалом становить 63 людини — всі з них були ученицями школи.

Зазначається, що в пам’ять про загиблих по всьому Афганістану будуть проведені поминальні служби.

8 травня в кабульському районі Дашт-е-Барчі, де проживає етнічна група хазарейців-шиїтів, сталися щонайменше три вибухи біля школи для дівчат. Мета атаки залишається невідомою.

Кадри на телеканалі ToloNews демонстрували хаотичні сцени: книги та шкільні портфелі були розкидані по заплямованій кров’ю дорозі, а мешканці поспішали на допомогу постраждалим.

Нагадаємо, щонайменше три вибухи сталися поблизу середньої школи Саєд-уль-Шухада на заході Кабула в суботу вдень, підтвердило Міністерство внутрішніх справ Афганістану.