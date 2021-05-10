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    Вибухи в Кабулі: в Афганістані оголосили день жалоби

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    В Афганістані оголосили день жалоби - Вибухи в Кабулі: в Афганістані оголосили день жалоби
    В Афганістані оголосили день жалоби
    Фото: indiablooms.com

    Кількість жертв нападу загалом становить 63 людини — всі з них були ученицями школи

    В Афганістаніі оголосили 11 травня національним днем жалоби за загиблими внаслідок серії вибухів біля школи для дівчат у Кабулі. Про це повідомляє афганське видання TOLOnews.

    Кількість жертв нападу загалом становить 63 людини — всі з них були ученицями школи.

    Зазначається, що в пам’ять про загиблих по всьому Афганістану будуть проведені поминальні служби.

    8 травня в кабульському районі Дашт-е-Барчі, де проживає етнічна група хазарейців-шиїтів, сталися щонайменше три вибухи біля школи для дівчат. Мета атаки залишається невідомою.

    Кадри на телеканалі ToloNews демонстрували хаотичні сцени: книги та шкільні портфелі були розкидані по заплямованій кров’ю дорозі, а мешканці поспішали на допомогу постраждалим.

    Нагадаємо, щонайменше три вибухи сталися поблизу середньої школи Саєд-уль-Шухада на заході Кабула в суботу вдень, підтвердило Міністерство внутрішніх справ Афганістану.

    Теги: вибух Афганістан
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