Вибухи в Кабулі: в Афганістані оголосили день жалоби
Кількість жертв нападу загалом становить 63 людини — всі з них були ученицями школи
В Афганістаніі оголосили 11 травня національним днем жалоби за загиблими внаслідок серії вибухів біля школи для дівчат у Кабулі. Про це повідомляє афганське видання TOLOnews.
Кількість жертв нападу загалом становить 63 людини — всі з них були ученицями школи.
Зазначається, що в пам’ять про загиблих по всьому Афганістану будуть проведені поминальні служби.
8 травня в кабульському районі Дашт-е-Барчі, де проживає етнічна група хазарейців-шиїтів, сталися щонайменше три вибухи біля школи для дівчат. Мета атаки залишається невідомою.
Кадри на телеканалі ToloNews демонстрували хаотичні сцени: книги та шкільні портфелі були розкидані по заплямованій кров’ю дорозі, а мешканці поспішали на допомогу постраждалим.
Нагадаємо, щонайменше три вибухи сталися поблизу середньої школи Саєд-уль-Шухада на заході Кабула в суботу вдень, підтвердило Міністерство внутрішніх справ Афганістану.