Потужний землетрус у Туреччині: з'явились кадри з наслідками (відео)

Рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи тривають у Туреччині після землетрусу. 27 жовтня о 22:48 за місцевим часом у турецькій провінції Баликесір стався потужний землетрус магнітудою 6,1. Епіцентр знаходився в районі Синдирги на глибині 5,99 км. Поштовхи відчувалися в багатьох провінціях, зокрема в Стамбулі, Ізмірі та Бурсі, пише «Главком».

Міністр охорони здоров'я Туреччини Кемаль Мемішоглу повідомив, що ніхто не постраждав безпосередньо внаслідок землетрусу, але громадяни травмувались вже внаслідок афтерштоків. Їх було госпіталізовано, але медики оцінили їхній стан, як задовільний.

«Усі наші поранені перебувають у хорошому стані здоров'я та продовжують лікування в наших лікарнях. Бажаю їм якнайшвидшого одужання», –додав він.

Президент Туреччини також відреагував на землетрус: «Висловлюю свої найкращі побажання нашим громадянам, які постраждали від землетрусу, що стався в районі Синдирги міста Баликесір і відчувався також у сусідніх провінціях. Наші відповідні підрозділи, зокрема AFAD, ретельно проводять польові перевірки та контроль. Ми також уважно стежимо за цим процесом. Нехай Бог оберігає нашу країну та наш народ від усіляких лих».

Раніше, 14 жовтня, у районі Синдиргі провінції Баликесір також стався землетрус магнітудою 4 на глибині близько 9 км. Поштовхи тоді не призвели до значних руйнувань, але нагадали про сейсмічну активність регіону.