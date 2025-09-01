Головна Світ Соціум
Землетрус в Афганістані: кількість жертв зросла до понад 800

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Землетрус в Афганістані: кількість жертв зросла до понад 800
Солдати та цивільні везуть жертв землетрусу до машини швидкої допомоги
фото: reuters

Міжнародні команди надають екстрену допомогу та підтримують лікування поранених в Афганістані

Потужний землетрус, який стався в Афганістані, забрав життя щонайменше 800 людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

У результаті землетрусу загинуло понад 800 осіб і 2800 отримали поранення. За даними міністерства охорони здоров'я, в провінції Кунар було зруйновано щонайменше три села, а багато інших зазнали значних пошкоджень.

Землетрус в Афганістані: кількість жертв зросла до понад 800 фото 1
фото: UN Afghanistan/X

Міжнародні організації надають екстрену допомогу та підтримують лікування поранених в Афганістані.

ООН додала, що її команди в Афганістані «надають екстрену допомогу та підтримку, необхідну для порятунку життя».

Землетрус в Афганістані: кількість жертв зросла до понад 800 фото 2
фото: WHO Afghanistan/X

Всесвітня організація охорони здоров'я в Афганістані також заявила, що її команди «працюють на місцях у лікарнях та медичних закладах, надаючи підтримку в лікуванні поранених та оцінюючи нагальні потреби в галузі охорони здоров'я».

Нагадаємо, біля Джалалабада в Афганістані 31 серпня стався землетрус магнітудою 6,0. Внаслідок чого загинули та постраждали люди.

Теги: Афганістан землетрус

