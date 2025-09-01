В Афганістані стався землетрус: понад 20 людей загинуло, є багато постраждалих

Через заблоковані зсувами дороги поліція провінції Кунар рятувальні операції можна проводити тільки з повітря

Біля Джалалабада в Афганістані 31 серпня стався землетрус магнітудою 6,0. Внаслідок чого загинули та постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Землетрус магнітудою 6,0 стався о 23:47 за місцевим часом у неділю. Його глибина становила 8 км. Епіцентр землетрусу знаходився за 27 км від Джалалабада, п'ятого за величиною міста країни.

За даними місцевих чиновників, в провінціях Нангархар і Кунар загинуло понад 20 осіб, а понад 115 отримали поранення. Через віддаленість постраждалих районів важко підтвердити фактичну кількість загиблих. Представники уряду Талібану повідомили BBC, що, за їхніми даними, загинули або отримали поранення «сотні» людей, але ця інформація не підтверджена.

Через заблоковані зсувами дороги поліція провінції Кунар рятувальні операції можна проводити тільки з повітря. У провінцію Кунар прибули вертольоти з медичним персоналом для надання допомоги та транспортування поранених. Тим часом у провінції Нангархар десятки волонтерів поспішили до лікарень, щоб здати кров.

Раніше у Каспійському морі стався потужний землетрус, поштовхи від якого відчули жителі кількох російських регіонів і сусідніх країн. За інформацією російських ЗМІ, епіцентр землетрусу знаходився за 28 км на схід від міста Ізбербаш на глибині 10 км.

Зокрема, у Туреччині стався землетрус магнітудою 6,1 бала, епіцентр якого знаходився в районі Синдирги міста Баликесір на глибині 11 кілометрів.