В Афінах знайшли голову античної мармурової скульптури Гермеса

Артефакт виявили в ході будівельних робіт на центральній вулиці Еолу

У столиці Греції на одній з центральних жвавих вулиць під час ремонту каналізації знайшли мармурову голову грецького бога Гермеса. Як пише ABC News, частина герми була знайдена 13 листопада.

Голова перебувала на глибині 1,3 метра під тротуаром на вулиці Айолу. Фахівці вважають, що вона була частиною скульптури, яка являє собою чотиригранну колону з головою або бюстом божества нагорі (герма). У стародавній Греції такий тип скульптур використовувався у якості знак на дорогах і перехрестях.

Твір мистецтва датується кінцем IV століття до нашої ери або початком III століття до нашої ери. Зазначається, що голова знаходиться у хорошому стані.

Гермес – один з найдавніших богів грецької міфології. Спочатку був богом-заступником отар. У гомерівському епосі – насамперед посланець богів і провідник душ померлих у підземне царство Аїда. Також уявлявся покровителем мандрівників. З розвитком торгівлі стає богом-заступником торгівлі, а також спритності, обману і навіть злодійства.

Йому приписувалися винайдення численних наук та музичних інструментів. Крім того, Гермес – покровитель юнацтва, атлетів, бог гімнастики. Його статуї ставилися в палестрах і гімназіях – закладах, де навчали боротьби, кулачного бою, метання диска, бігу, стрибків тощо.