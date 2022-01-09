В Ефіопії під авіаудар потрапив табір біженців: загинуло понад 50 людей

Наліт почався опівночі і жителям табору в темряві не вдалося втекти

Повітряна атака була проведена 7 січня

В результаті авіаудару по табору біженців в штаті Тиграй (Ефіопія) загинули щонайменше 56 осіб. Поранення отримали близько 30, в тому числі діти. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомили агентству співробітники гуманітарних організацій, повітряна атака по табору біженців в районі міста Дедебіт, який знаходиться біля кордону з Еритреєю, була проведена 7 січня. В результаті авіаудару вбито 56 осіб, ще 30 поранені. Серед жертв і постраждалих є діти.

Видання зазначає, що співробітники гуманітарних організацій відвідали лікарню, куди доставили поранених.

Один із гуманітарних працівників відвідав лікарню, куди доставлені постраждалі. Його повідомлення засновані на розповідях поранених. Вони розповіли їм, що повітряна атака почалася опівночі і жителям табору в темряві не вдалося втекти.

Відзначається, що кількість загиблих і постраждалих підтвердила місцева влада. При цьому уряд Ефіопії поки не надав інформацію про бомбардування табору біженців.

Нагадаємо, МЗС радить українцям утриматися від поїздок в Ефіопію.

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