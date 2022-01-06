Уряд Узбекистану припинив експорт газу

У 2022 році Ташкент не планує постачати природний газ до Росії

Влада Узбекистану вирішила повністю припинити експорт природного газу для покриття сезонного піку споживання всередині країни. Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на республіканське Міненерго.

У відомстві наголосили, що у 2022 році Ташкент не планує постачати природний газ до Росії. . «Наразі постачання газу до РФ не здійснюється, і планів на 2022 рік немає», – зазначили в Міненерго країни.

Агентство зазначає, що у 2018-му Узбекистан поставив «Газпрому» 3,8 мільярда кубометрів природного газу, у 2019 році збільшив постачання до 4,9 мільярда кубометрів, а у 2020 році їх було припинено. При цьому з 2020-го «Газпром» почав постачати узбецькій стороні туркменський газ.

Нагадаємо, уряд Казахстану запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ на 180 днів.

Нагадаємо, саме через різкий ріст цін на бензин у Казахстані виникли масові акції протестів.

Також 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

До слова, президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.