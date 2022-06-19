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  4. В Індії леопард напав на велосипедиста (відео)
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    Соціум

    В Індії леопард напав на велосипедиста (відео)

    Хижак причаївся за деревом, дочекався, коли велосипедист під'їде ближче, а потім напав на нього - В Індії леопард напав на велосипедиста (відео)
    Хижак причаївся за деревом, дочекався, коли велосипедист під'їде ближче, а потім напав на нього

    Після нападу леопард втік до лісу

    Леопард атакував велосипедиста в Індії. Інцидент зняла камера спостереження, встановлена на ділянці дороги в національному парку Казіранга.

    Хижак причаївся за деревом, дочекався, коли велосипедист під'їде ближче, а потім напав на нього.

    Після цього леопард несподівано втік у джунглі. В цей час велосипедист встиг від'їхати від місця події.

    Нагадаємо, президент США Джо Байден упав із велосипеда під час прогулянки.

    Теги: Індія Азія хижак велосипедист
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    В Індії леопард напав на велосипедиста (відео)