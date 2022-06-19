В Індії леопард напав на велосипедиста (відео)
Хижак причаївся за деревом, дочекався, коли велосипедист під'їде ближче, а потім напав на нього
Після нападу леопард втік до лісу
Леопард атакував велосипедиста в Індії. Інцидент зняла камера спостереження, встановлена на ділянці дороги в національному парку Казіранга.
Хижак причаївся за деревом, дочекався, коли велосипедист під'їде ближче, а потім напав на нього.
Після цього леопард несподівано втік у джунглі. В цей час велосипедист встиг від'їхати від місця події.
Нагадаємо, президент США Джо Байден упав із велосипеда під час прогулянки.