Україна отримала легкий штурмовик L-39 Albatros від Литви

Штурмовик використовувався в армії Литви для навчання пілотів управління винищувачами

20 квітня Литва оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги. Він включає легкий штурмовик L-39ZA Albatros. Про це повідомляє міністерство оборони Литви у соцмережі X.

«Сьогодні до України прибула чергова партія литовської військової допомоги, інформує міноборони Литви. Ми передали українським збройним силам легкий штурмовик L-39ZA Albatros у розібраному вигляді», – йдеться у повідомленні.

Міністерство оборони зазначило, що цей штурмовик використовувався в армії Литви для навчання пілотів управління винищувачами, такі машини забезпечують бойову готовність льотчиків.

Литва повідомляє, що обладнання вже прибуло до України.

Нагадаємо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента.

Згодом лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за допомогу Україні 23 квітня, у вівторок.