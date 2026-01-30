Головна Світ Політика
Трамп допустив силовий рейд на ядерні об’єкти Ірану

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Трамп допустив силовий рейд на ядерні об'єкти Ірану
Президент США Дональд Трамп заговорив про силовий сценарій проти ядерної програми Ірану
фото: The New York Times

У Білому домі обговорюють нові військові сценарії щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп отримав від своїх радників розширений перелік можливих військових варіантів проти Ірану, серед яких – таємні рейди американських спецпідрозділів на ядерні об’єкти країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The New York Times.

За словами співрозмовників видання, Трампу представили новий список варіантів дій, спрямованих на пошкодження ядерних і ракетних об’єктів Ірану або на послаблення верховного лідера країни. Ці сценарії виходять за межі пропозицій, які Трамп розглядав два тижні тому, коли обіцяв зупинити насильство проти учасників протестів в Ірані.

На тлі протестів адміністрація США також зважувала удари по ядерній програмі Ірану та по символічних цілях – посадовцях, яких вважають відповідальними за придушення демонстрацій. Останніми днями Трамп публічно вимагає від Ірану повністю припинити збагачення урану та відмовитися від усіх наявних ядерних напрацювань. Водночас американські посадовці скептично оцінюють імовірність того, що Тегеран погодиться на ці умови.

У зв’язку з цим в адміністрації розглядають військові варіанти. Серед найризикованіших: таємне відправлення спецпризначенців США для знищення або серйозного пошкодження частин іранської ядерної програми, які не постраждали під час авіаударів минулого червня. Посадовці наголосили, що всі ці сценарії досі перебувають на етапі обговорення, і остаточних рішень не ухвалено.

Раніше глава Пентагону Піт Геґсет заявив, що американські військові готові виконати будь-яке рішення Дональда Трампа щодо Ірану, аби не допустити отримання Тегераном ядерної зброї.

Американські посадовці зазначали, що Трамп наразі розглядає можливі варіанти дій, але остаточного рішення щодо застосування сили ще не ухвалив. Президент також заявляв, що США вживатимуть заходів у разі відновлення Іраном ядерної програми після червневих авіаударів по ключових об’єктах.

