США підготували сценарії ударів по Ірану та розглянули зміну режиму

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
США підготували сценарії ударів по Ірану та розглянули зміну режиму
США опрацювали багатотижневу операцію проти Ірану з точковими ударами
У Вашингтоні опрацювали варіанти атак із фокусом на керівництві Корпусу вартових ісламської революції та центрах управління

Американські військові підготували кілька сценаріїв можливих ударів по Ірану, які можуть включати ураження окремих керівників та навіть спробу трансформації політичного устрою країни, якщо відповідний наказ надійде від президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters

За словами співрозмовників агенції, військові опції перебувають на просунутій стадії та передбачають точкові удари по особах, яких у США вважають причетними до стратегічного керівництва силами Корпусу вартових ісламської революції.

Посадовці зазначили, що підготовка таких варіантів свідчить про серйозність сценарію силового конфлікту у випадку провалу дипломатичних зусиль.  За інформацією агентства, серед обговорюваних варіантів: ліквідація окремих представників іранського керівництва, а також сценарії, які передбачають зміну політичної системи в Тегерані.

Водночас співрозмовники Reuters не уточнили, кого саме можуть вважати потенційними цілями та як США могли б реалізувати політичну трансформацію без масштабної наземної операції. Агенція зазначає, що такі плани можуть означати відхід від попередніх заяв Дональда Трампа під час передвиборчої кампанії, коли він критикував військові спроби зміни режимів у Афганістані та Іраку. 

За словами одного з американських чиновників, прикладом для аналізу стали дії Ізраїлю під час 12-денної війни з Іраном минулого року. «12-денна війна та ізраїльські удари по окремих цілях дійсно показали ефективність такого підходу», – сказав він, додавши, що увага зосереджена на особах, причетних до командування і контролю сил КВІР.

Водночас співрозмовники агентства наголосили, що реалізація подібних операцій потребує значних розвідувальних ресурсів. За їхніми словами, для точкового ураження конкретного командира необхідно точно знати його місцезнаходження та оцінювати можливі супутні ризики.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки завершують перекидання до регіону Перської затоки безпрецедентної кількості авіації. За масштабами та бойовою потужністю це угруповання є найбільшим з моменту операції «Свобода Іраку» у 2003 році. 

До слова, Іран офіційно попередив Організацію Об’єднаних Націй, що американські військові об’єкти в регіоні стануть цілями у разі застосування сили з боку США, направивши відповідний лист генеральному секретарю ООН Антоніу Гуттерешу.

 

