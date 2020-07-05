В Ірані новий добовий антирекорд смертності від коронавірусу



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Іран — найбільш постраждала від коронавірусної пандемії країна в регіоні Близького Сходу

Кількість виявлених хворих почала зростати після попередніх послаблень карантинних заходів

В Ірані зафіксували найбільшу добову кількість смертей від коронавірусної хвороби: 5 липня за попередню добу зафіксували 163 померлих від Covid-19. Це найвищий показник у країні з моменту початку пандемії.

Про це пише New York Times.

Попередній рекорд у 162 смерті було встановлено на початку цього тижня, 29 червня.

За даними іранських урядовців з галузі охорони здоров’я, за попередні 24 години також виявили 2 560 нових хворих.

Напередодні керівництво Ірану оголосило про повернення до обов’язкового носіння медичних масок в громадських місцях з 5 липня через зростання захворюваності. Кількість виявлених хворих почала зростати після попередніх послаблень карантинних заходів.

Іран — найбільш постраждала від коронавірусної пандемії країна в регіоні Близького Сходу. Загалом в країні виявили майже 238 тисяч випадків зараження вірусом, понад 11,4 тис. пацієнтів померли.

Як відомо, в Індії в суботу, 4 липня, зафіксована найбільша кількість захворювань на коронавірус протягом одного дня.

Також 4 липня у світі вперше підтвердили понад 212 тисяч нових випадків Covid-19 за добу.

Коронавірус в Україні

Всього 48500

Хворіють 25875

Одужали 21376

Померли 1249

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Нагадаємо, станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж 4 липня (914). Загалом Covid-19 підхопили 48,5 тис. українців.