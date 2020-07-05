В Ірані новий добовий антирекорд смертності від коронавірусу
Іран — найбільш постраждала від коронавірусної пандемії країна в регіоні Близького Сходу
Кількість виявлених хворих почала зростати після попередніх послаблень карантинних заходів
В Ірані зафіксували найбільшу добову кількість смертей від коронавірусної хвороби: 5 липня за попередню добу зафіксували 163 померлих від Covid-19. Це найвищий показник у країні з моменту початку пандемії.
Про це пише New York Times.
Попередній рекорд у 162 смерті було встановлено на початку цього тижня, 29 червня.
За даними іранських урядовців з галузі охорони здоров’я, за попередні 24 години також виявили 2 560 нових хворих.
Напередодні керівництво Ірану оголосило про повернення до обов’язкового носіння медичних масок в громадських місцях з 5 липня через зростання захворюваності. Кількість виявлених хворих почала зростати після попередніх послаблень карантинних заходів.
Іран — найбільш постраждала від коронавірусної пандемії країна в регіоні Близького Сходу. Загалом в країні виявили майже 238 тисяч випадків зараження вірусом, понад 11,4 тис. пацієнтів померли.
Як відомо, в Індії в суботу, 4 липня, зафіксована найбільша кількість захворювань на коронавірус протягом одного дня.
Також 4 липня у світі вперше підтвердили понад 212 тисяч нових випадків Covid-19 за добу.
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Всього48500
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Хворіють25875
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Одужали21376
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Померли1249
Нагадаємо, станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж 4 липня (914). Загалом Covid-19 підхопили 48,5 тис. українців.