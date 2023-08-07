Японія закликала Іран припинити постачати зброю Москві

Японія висловила занепокоєння у зв'язку з підозрою у постачанні бойових безпілотників до Москви

У понеділок, 7 серпня, Японія висловила занепокоєння у зв'язку з прогресом програми збагачення урану в Ірані та підозрою у постачанні бойових безпілотників до Москви для продовження війни Росії в Україні. Про це пише Associated Press.

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Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі порушувив два питання під час переговорів зі своїм іранським колегою Хосейном Амір Абдоллахіяном, який перебував з візитом у Токіо, повідомило міністерство закордонних справ у Токіо. У заяві міністерства сказано, що Хаясі закликав Іран до конструктивних дій у цьому питанні, але не деталізував.

Іранські безпілотники є ключовим елементом війни Росії проти України. Тегеран надавав суперечливі свідчення щодо безпілотників – спочатку заперечуючи, що Іран постачав їх Росії, а пізніше стверджуючи, що безпілотні літаки були продані лише перед російським вторгненням.

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Однак кількість безпілотників іранського виробництва, використаних у конфлікті, свідчить про стабільне постачання боєприпасів. У червні Білий дім заявив, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників на схід від Москви, оскільки Кремль прагне забезпечити постійний потік зброї.

Як союзник США і член G7, Японія приєдналася до санкцій проти Москви, надаючи Україні гуманітарну підтримку і нелетальне оборонне обладнання, значною мірою через побоювання, що російське вторгнення може підбадьорити і без того напористий Китай в Азії.

Державне телебачення Ірану заявило, що Абдоллахіян заперечує надання безпілотників Росії і наполягає на тому, що Тегеран зосереджений на діалозі та пошуку політичного рішення для припинення війни. У повідомленні також цитуються слова високопоставленого іранського дипломата про те, що Сполучені Штати і Захід повинні припинити те, що він назвав безпідставними звинуваченнями на адресу Ірану.

Хаясі також висловив серйозну стурбованість розширенням ядерної діяльності Ірану і закликав Тегеран до повної і безумовної співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії, додали в міністерстві.

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У заяві міністерства йдеться, що Хаясі наголосив на підтримці Японією Спільного всеосяжного плану дій, ядерної угоди 2015 року між Іраном і світовими державами, яка обмежила збагачення урану в обмін на припинення економічних санкцій проти Ірану. У 2018 році тодішній президент Дональд Трамп вивів Америку з ядерної угоди і відновив нищівні санкції.

Відтоді іранський уряд стрімко розвиває свою ядерну програму, відкрито перевищуючи встановлені угодою обмеження на збагачення та накопичення урану, а також будує новий ядерний об'єкт настільки глибоко під землею, що, ймовірно, він буде непроникним для американської зброї.

Експерти кажуть, що тепер Іран може розробляти атомні бомби, якщо захоче. В оцінці американської розвідки, оприлюдненій у липні, йдеться про те, що Іран наразі не прагне створення ядерної зброї, але активізував діяльність, яка може допомогти йому в її розробці.

Під час переговорів з Хаясі Абдоллахіян заявив, що Іран шукає шляхи відновлення ядерної угоди шляхом переговорів, і висловив вдячність за дипломатичні зусилля Японії, повідомляє міністерство.

Нагадаємо, Іран і Білорусь поглиблюють двосторонню співпрацю на тлі взаємної підтримки війни Росії в Україні.

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До слова, Україна приєдналася до санкцій Європейського союзу проти Ірану за постачання Росії дронів-камікадзе.