Майже 40 років за ґратами: американець отримав рекордну компенсацію за помилку

Справа Моріса Гейстінгса закінчилась найбільшою компенсацією в історії Каліфорнії

Моріс Гейстінгс, який провів 38 років у в'язниці Каліфорнії за злочин, якого не скоював, отримав компенсацію у розмірі $25 млн. Ця сума стала найбільшою в історії штату виплатою за незаконне засудження. Про це повідомило The Guardian з посиланням на адвокатів потерпілого, пише «Главком».

Гейстінгс був засуджений за вбивство Роберти Уайдермайєр у 1983 році. У 2022 році його звільнили після того, як ДНК-експертиза остаточно довела його невинуватість.

Він намагався домогтися проведення ДНК-тестування ще у 2000 році, але аналіз був проведений лише у 2021 році. Експертиза підтвердила, що сперма, знайдена на тілі жертви, не належала засудженому.

Пізніше ДНК співпала з Кеннетом Пакнеттом, який був заарештований у іншій справі через три тижні після вбивства Уайдермайєр. Пакнетт мав при собі речі жертви, але не розглядався як підозрюваний. Вбивця помер у в'язниці у 2020 році, відбуваючи термін за інший злочин.

У 2023 році суд офіційно визнав Моріса Хейстінгса невинним. У позові стверджувалося, що поліція та прокуратура сфабрикували докази проти нього.

72-річний Моріс Гейстінгс прокоментував рішення так: «Жодні гроші не зможуть повернути 38 років мого життя, які в мене вкрали».

Адвокат Нік Брастін додав, що ця рекордна компенсація має слугувати попередженням для правоохоронних органів по всій країні. Угода про виплату була досягнута у серпні, а документи стали публічними наприкінці вересня.

Раніше окружний суд японської префектури Сідзуока наказав виплатити 89-річному Івао Хакамаді, який відбув понад 47 років у в’язниці за звинуваченням у вбивстві і згодом був виправданий, компенсацію у розмірі близько 217 млн ієн (близько $1,44 млн).