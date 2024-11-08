Дзвони Собору Паризької Богоматері вперше пролунали після пожежі (відео)

У соборі пролунали усі вісім дзвонів

Сьогодні, 8 листопада, у Соборі Паризької Богоматері, Франція, вперше після пожежі 2019 року пролунали усі дзвони. Про це повідомляє France24.

Зазначається, що у соборі пролунали усі вісім дзвонів. Це сталося рівно за місяць до того, як собор знову відкриють після п'ятирічної реставрації.

🇫🇷Дзвони Собору Паризької Богоматері вперше пролунали після пожежі 2019 року. Це сталося рівно за місяць до того, як собор знову відкриють. pic.twitter.com/jgJczACZCF — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 8, 2024

«Це прекрасний, важливий і символічний крок», – зауважив керівник громадської організації, що реставрує Нотр-Дам-де-Парі Філіп Йост.

Як повідомлялося, в соборі Нотр-Дам-де-Парі вперше після пожежі 11 грудня відбудеться меса. У рамках урочистого заходу виступатиме хор усіх учасників грандіозної реставрації собору.

Також президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром говорив, що для відвідувачів Нотр-Дам відкриється 8 грудня.

Нагадаємо, що 15 квітня 2019 року у французькій столиці сталася пожежа в соборі Паризької Богоматері, яку погасили лише до десятої ранку наступного дня. Над ліквідацією вогню працювали понад 400 пожежників, їм важко вдалося врятувати будівлю від повної руйнації. Внаслідок пожежі обрушився знаменитий шпиль собору та частина покрівлі.

Міністр культури Франції Франк Рістер заявляв, що ушкодження в соборі були викликані переважно димом, а не вогнем. Він прогнозував, що на відновлення собору піде багато років і сотні мільйонів євро. Президент Франції відразу планував завершити відновлювальні роботи протягом п'яти років.