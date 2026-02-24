Головна Світ Політика
Київ назвав дату запуску транзиту російської нафти до Словаччини

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Київ назвав дату запуску транзиту російської нафти до Словаччини
Україна узгодила з Transpetrol відновлення транзиту нафти
фото: Reuters

Транзит трубопроводом «Дружба» планують відновити 26 лютого

Україна поінформувала словацьку компанію Transpetrol про заплановане відновлення транзиту російської нафти трубопроводом «Дружба» з 26 лютого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Міністерства економіки Словаччини.

За даними словацької сторони, відновлення постачання очікувалося раніше – 25 лютого. Однак українська сторона попередила про зміну термінів і повідомила про затримку запуску, не уточнивши її причин. У відомстві зазначили, що словацька сторона розраховує на стабілізацію поставок після відновлення транзиту.

Раніше, словацький уряд оголосив режим надзвичайної ситуації у нафтовому секторі через припинення постачання сировини, що стало наслідком пошкодження нафтопроводу «Дружба».

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що причиною зупинки поставок нафти в Угорщину через трубопровід «Дружба» стала російська атака, і якщо Будапешт прагне відновлення постачання, йому варто вести переговори з Москвою щодо енергетичного припинення вогню.

До слова, Європейська комісія 15 квітня представить юридичну пропозицію щодо постійної заборони імпорту російської нафти до Євросоюзу. Подання документа запланували через три дні після парламентських виборів в Угорщині. 

Крім того, Єврокомісія не вбачає короткострокової загрози енергетичній безпеці Угорщини та Словаччини після призупинення постачання російської нафти через український нафтопровід «Дружба», пошкоджений російськими безпілотниками.

 

Теги: Україна Словаччина нафта

