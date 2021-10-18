Жінка в Індії народила сина у 70 років
Батькові дитини – 75
Сімдесятирічна жінка в Індії народила хлопчика за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Про це повідомляє інформаційний портал Loop.
«Індійська пара одружена 45 років. 70-річна Джівунбен Рабарі та її чоловік Мальдхарі, якому 75 років, багато років намагалися народити дитину, перш ніж скористалися допоміжними репродуктивними технологіями», – йдеться у повідомленні.
Лікарі відзначають, що це дуже рідкісний випадок народження дитини в такому віці.
«Коли вони вперше прийшли до нас, ми сказали, що вони не можуть мати дитину в такому віці, але вони наполягли. Вони сказали, що багато членів їхньої родини також це зробили. Це один з найбільш рідкісних випадків, які я коли-небудь бачив», – сказав лікар Нареш Бханушалі.
Пара, яка є неписьменною, проживає у віддаленому селі Кемора в індійському штаті Гуджурат.
Нагадаємо, у США чоловік і дружина протягом п'яти років стали батьками трьох пар близнюків поспіль.