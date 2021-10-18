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    Жінка в Індії народила сина у 70 років

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    Пара &ndash; неписьменна і проживає у віддаленому селі - Жінка в Індії народила сина у 70 років
    Пара – неписьменна і проживає у віддаленому селі
    Фото: Loop

    Батькові дитини – 75

    Сімдесятирічна жінка в Індії народила хлопчика за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Про це повідомляє інформаційний портал Loop.

    «Індійська пара одружена 45 років. 70-річна Джівунбен Рабарі та її чоловік Мальдхарі, якому 75 років, багато років намагалися народити дитину, перш ніж скористалися допоміжними репродуктивними технологіями», – йдеться у повідомленні.

    Лікарі відзначають, що це дуже рідкісний випадок народження дитини в такому віці.

    «Коли вони вперше прийшли до нас, ми сказали, що вони не можуть мати дитину в такому віці, але вони наполягли. Вони сказали, що багато членів їхньої родини також це зробили. Це один з найбільш рідкісних випадків, які я коли-небудь бачив», – сказав лікар Нареш Бханушалі.

    Пара, яка є неписьменною, проживає у віддаленому селі Кемора в індійському штаті Гуджурат.

    Нагадаємо, у США чоловік і дружина протягом п'яти років стали батьками трьох пар близнюків поспіль.

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    Теги: лікар Індія жінка чоловік
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    Жінка в Індії народила сина у 70 років