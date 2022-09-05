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В Європі можуть зупинити великий адронний колайдер: в чому причина

Альона Боженко
glavcom.ua
В Європі можуть зупинити великий адронний колайдер: в чому причина
Великий адронний колайдер може зупинитися
фото із відкритих джерел

Таке рішення CERN ухвалила після зупинки Росією «Північного потоку»

Через енергетичну кризу Європейська організація ядерних досліджень (CERN) розробляє плани вимкнення деяких своїх прискорювачів елементарних частинок у періоди пікового попиту на електроенергію. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

«Європейська організація ядерних досліджень (CERN) розробляє плани закриття деяких своїх прискорювачів елементарних частинок у періоди пікового попиту. CERN також розглядає можливість простою великого адронного колайдера, найбільшого у світі прискорювача, якщо це необхідно... Нас хвилює справді стабільність мережі, тому що ми робимо все можливе, щоб запобігти знеструмленню в нашому регіоні», – сказав голова комісії з управління енергією Центру Серж Клоде.

Таке рішення керівництво CERN прийняло після того, як Росія вирішила використовувати газовий шантаж Європи й зупинила роботу «Північного потоку».

«Приготування показують далекосяжні наслідки дій Москви по перетворенню залежності Європи від постачань енергоносіїв з Росії у зброю економічної війни. Надзвичайні заходи обговорюються після того, як російський енергетичний гігант «Газпром» заявив в п'ятницю, що на невизначений термін припинить постачання природного газу по газопроводу «Північний потік», головній російській артерії для доставлення палива в Європу, що наближає континент до нормування газу з наближенням зими», – пише WSJ.

Відзначається, що всього на території ЦЕРН розташовані вісім прискорювачів частинок, одним з яких є Великий адронний колайдер.

Зараз організація обговорює з постачальником електроенергії – французькою компанією EDF – сценарій, за яким оператор за день попередить про необхідність зниження споживання електроенергії. Це дозволить не відключати Великий адронний колайдер, а замість цього припинити роботу інших прискорювачів частинок і знизити енергоспоживання на 25 відсотків.

«Мета CERN – підтримувати роботу Великого адронного колайдера і уникнути раптової зупинки, яка може порушити роботу установки вартістю $4,4 млрд», – підкреслив Клоде.

Зазначимо, єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні запевнив, що ЄС «добре підготовлений» на випадок повного припинення постачання російського газу.

Нагадаємо, Російська Федерація цієї зими готує вирішальний енергетичний удар по країнах Європи. Про це під час відеозвернення заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія хоче зруйнувати життя кожного європейця.

Додамо, 31 серпня вночі Росія зупинила роботу «Північного потоку» нібито для проведення планового ремонту. Внаслідок цього Німеччина та Франція залишилися без російського газу. 

Теги: криза енергетика Адронний колайдер Європа

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