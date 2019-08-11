В КНДР провели випробування нового виду зброї



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Подивитись на випробування нової зброї приїхав лідер країни Кім Чен Ин

Нова зброя розроблена відповідно до умов місцевості КНДР і має вигідні тактичні характеристики, що відрізняють її від старих типів озброєнь - ЗМІ

Північна Корея в суботу, 10 серпня, провела випробування нового виду озброєнь.

Про це 11 серпня повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Зазначається, що подивитись на випробування приїхав лідер країни Кім Чен Ин.

Тип нового зброї агентство не називає, але вказує, що воно було розроблено відповідно до умов місцевості КНДР і має вигідні тактичні характеристики, що відрізняють його від старих типів озброєнь.

Відзначається, що Кім Чен Ин був задоволений результатами випробувань.

Раніше Лідер КНДР Кім Чен Ин у своєму листі президентові США Дональда Трампа повідомив про бажання провести нову зустріч після завершення спільних військових навчань США і Південної Кореї.

«У листі, направленому мені Кім Чен Ином, він дуже люб'язно заявив, що хотів би зустрітися і почати переговори, як тільки завершаться спільні навчання США і Південної Кореї», - зазначив Трамп. За його словами, велика частина листа була відведена скаргами на «сміховинні і дороги та заходи».

Крім того, глава КНДР вибачився перед Трампом за випробування ракет малої дальності. За словами американського президента, Кім Чен Ин пообіцяв припинити випробування ракет після того, як США і Південна Корея припинять свої спільні військові навчання.

«Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Кім Чен Ином в недалекому майбутньому! Позбавлення Північної Кореї ядерного статусу зробить її однією з найуспішніших країн в світі!» - підкреслив Трамп.