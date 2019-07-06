В ОБСЄ відхилили російську поправку до резолюції щодо Донбасу та Криму



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У тексті резолюції йдеться про припинення бойових дій на Донбасі та виведення Збройних сил РФ з окупованого Криму

Комітет з політичних питань та безпеки Парламентської асамблеї ОБСЄ відхилив поправку російської делегації, що повинна була б виключити з тексту резолюції слова про припинення бойових дій та Донбасі та деокупацію Криму. Про це йшлося на засідання кімітету ПА ОБСЄ.

Зазначається, що резолюція закликає припинити бойові дії на Донбасі, здійснити повне відведення великокаліберного озброєння та припинити застосування протипіхотних мін.

Крім того, в тексті резолюції вимагається «забезпечити деокупацію автоновної республіки Крим та міста Севастополя, вивести Збройні сили РФ з української території та врегулювати конфлікт на основі повного виконання мінських домовленостей».

Саме ці слова і вимагала виключити з тексту делегація Рос ії. За словами голови російської делегації Петра Толстого, дане формулмювання вказує на «вкрай сумнівні і суперечливі твердження».

Як повідомлялося, голова місії ОБСЄ закликав «розвивати досягнутий успіх» із розведення сил на Донбасі.

Нагадаємо, місія ОБСЄ не може підтвердити розведення військ біля Станиці Луганської.

Раніше глава ОБСЄ Мирослав Лайчак і міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорили дев'ять кроків врегулювання ситуації на Донбасі. Лайчак зазначив, що першим кроком до врегулювання ситуації на Донбасі повинно бути припинення вогню.