Ціни на нафту впали: причина

Нафтові ринки рухаються до значного надлишку

Ціна на нафту продовжила падіння на тлі обережного оптимізму щодо послаблення напруженості на Близькому Сході та прогнозів щодо глобального надлишку пропозиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Нафта West Texas Intermediate впала нижче $60, а ф'ючерси на Brent опустилися нижче $64, що є найнижчим рівнем з червня.

Тим часом нафтові ринки рухаються до значного надлишку, що зумовлено зростанням видобутку як за межами, так і в межах альянсу ОПЕК+, який у вихідні погодився підвищити квоти на видобуток, щоб відвоювати частку ринку. Загальний настрій залишається песимістичним, хоча, за даними Citigroup Inc., яка узагальнила думки клієнтів, існують розбіжності щодо того, наскільки похмурими є перспективи нафти.

«Ми наближаємося до складного тижневого закриття нижче $65, що, ймовірно, приверне увагу коротких продавців», – сказав Оле Хансен, глава відділу стратегії сировинних товарів Saxo Bank, додавши, що збитки спричинені мирною угодою між Ізраїлем і Хамасом.

Трейдери також були в стані готовності після того, як США наклали санкції на ключовий термінал з імпорту нафти та приватний китайський нафтопереробний завод за участь у торгівлі іранською нафтою. Це останнє з низки покарань цього року, спрямованих проти компаній в азіатській країні. Окремо Китай також наклав портові збори на американські судна у відповідь на подібні заходи США, що загрожувало підвищенням фрахтових ставок.

Нагадаємо, 8 жовтня посли країн Європейського Союзу домовилися просуватися вперед з планом блоку щодо припинення імпорту російської нафти і газу до 2028 року, подолавши першу політичну перешкоду для закону перед голосуванням урядів.

Як повідомлялося, доходи російського федерального бюджету від нафти і газу у вересні 2025 року порівняно з вереснем 2024 року скоротилися на 24,5% до 582,5 млрд рублів.