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В Оренбурзі впала дитяча карусель, постраждали два десятки людей

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Оренбурзі впала дитяча карусель, постраждали два десятки людей
Карусель розкрутилася до досить високої швидкості, і в цей момент її конструкція не витримала
фото з відкритих джерел

Причиною аварії каруселі стала поломка механізму

У російському Оренбурзі обвалилася карусель із людьми. Постраждали близько 20 осіб, у тому числі діти. Троє у важкому стані, повідомляють російські ЗМІ.

«У мерії заявили, що причиною аварії каруселі стала поломка механізму. Парк атракціонів був відкритий раніше терміну», – ідеться в повідомленні.

Як видно на кадрах, знятих одним з очевидців, карусель розкрутилася до досить високої швидкості, і в цей момент її конструкція не витримала.

Раніше у Чехії в місті Гавіржов під час народних гулянь обвалилася ланцюгова карусель. Поранення отримали 17 людей.

 

Теги: парк аварія

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