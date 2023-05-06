В Оренбурзі впала дитяча карусель, постраждали два десятки людей

Карусель розкрутилася до досить високої швидкості, і в цей момент її конструкція не витримала

Причиною аварії каруселі стала поломка механізму

У російському Оренбурзі обвалилася карусель із людьми. Постраждали близько 20 осіб, у тому числі діти. Троє у важкому стані, повідомляють російські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У мерії заявили, що причиною аварії каруселі стала поломка механізму. Парк атракціонів був відкритий раніше терміну», – ідеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як видно на кадрах, знятих одним з очевидців, карусель розкрутилася до досить високої швидкості, і в цей момент її конструкція не витримала.

Раніше у Чехії в місті Гавіржов під час народних гулянь обвалилася ланцюгова карусель. Поранення отримали 17 людей.