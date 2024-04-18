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Книги про сталінські репресії викреслили зі шкільної програми РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Книги про сталінські репресії викреслили зі шкільної програми РФ
Книги про репресії часів Сталіна та твори, що містять критику СРСР, більше не вивчатимуть у російській школі
фото з сайта cont.ws.

Зі списку рекомендованої літератури для 10–11 класів зникли кілька знаменитих книг, які до перебудови заборонялм публікувати через радянську цензуру

Російська влада вилучила зі шкільної програми книги про репресії часів Йосипа Сталіна та твори, що містять критику СРСР. Це випливає із наказу Міносвіти РФ про внесення змін до шкільної програми, пише The Moscow Times. 

Зі списку рекомендованої літератури для 10–11 класів зникли кілька знаменитих книг, які до перебудови заборонялм публікувати через радянську цензуру. Це роман «Життя і доля» Василя Гроссмана, де сталінські табори порівнюються з концтаборами нацистів, а тортури НКВС – з тортурами ґестапо (таємну державну політичну поліцію Третього Райху в 1933−1945 роках) повість «Будинок на набережній» Юрія Трифонова про те, як мешканці елітного будинку теж стали жертвами репресій, та збірку «Колимські оповідання» Варлама Шаламова про життя ув'язненого в радянському таборі.

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Також зі списку зникли роман «Омон Ра» Віктора Пєлєвіна, який висміює радянський культ космонавтів, та вірші Дмитра Пригова, який іронізував над соцреалізмом. 

Як повідомлялося, член комітету Держдуми з оборони Андрєй Гурульов  запропонував відродити у Росії поняття «ворог народу», як за Йосипа Сталіна, ввести військово-польові трибунали і вершити суд прямо на фронті. 

«Настав час вводити поняття «ворог народу». Не треба цього соромитися. Вороги є, гадки немає. Причому це не тільки ті, хто дебільні накази віддають, а й тут, на громадянці, – усі ці «ждуни» та решта наволоч», – сказав Гурульов.

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Він вважає, що Росії треба повернутися до сталінських методів боротьби з інакодумством. Як приклад Гурульов навів історію свого діда, який пройшов війну, відсидів у таборах дев'ять років та був реабілітований. Саме до таких методів закликає повернутись депутат. 

Нагадаємо, раніше Гурульов у прямому етері заявив, що ціль війни РФ – геноцид українців і закликав бомбити цивільну інфраструктуру України. Згодом російський депутат впав у паніку й закликав росіян приготуватися до нових ударів української армії.

Теги: цензура Йосип Сталін росія роман влада будинок репресії книги

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