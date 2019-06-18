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    У світі

    В Росії зробили ще один крок до виходу з «ракетного договору» з США

    • Розсилка
    В Росії зробили ще один крок до виходу з «ракетного договору» з США

    Закон про призупинення Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був проголосований в Державній думі Росії

    Російська Держдума прийняла закон про призупинення дії договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності між СРСР і США.

    Держдума на засіданні у вівторок прийняла президентський закон про призупинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Згідно з документом, президенту надається право прийняти рішення про відновлення дії договору, йдеться в повідомленні.

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    Новий закон містить усього три статті. Перша стаття наказує призупинити дію Договору, друга говорить про те, що рішення про питання відновлення дії Договору приймає президент; третя - що закон після ухвалення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

    ДРСМД було підписано 1987 року Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом. Наприкінці травня законопроект про призупинення його дії вніс до Держдуми РФ президент Росії Володимир Путін.

    У лютому процедуру виходу з угоди розпочали Сполучені Штати Америки. У Вашингтоні вважають, що прийнята на озброєння Росією ракета 9М729 «Новатор» порушує його умови. У зв'язку з цим у США повідомили про намір провести випробування раніше заборонених ракет.

    Відповідно до договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, на європейському континенті з 1988 року не було балістичних і крилатих ракет, здатних подолати відстань від п'ятисот до п'яти з половиною тисяч кілометрів.

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