Харківщина: внаслідок нічної атаки БпЛА сталися пожежі на підприємствах
Одна людина отримала поранення
У ніч на 11 жовтня ворог здійснив масовані удари безпілотниками по місту Чугуїв та селищу Великий Бурлук у Куп'янському районі Харківської області. Наслідки повідомили у ДСНС, передає «Главком».
Внаслідок влучань виникли руйнування та пожежі на території приватних підприємств.
За попередніми даними, одна людина отримала поранення.
Для ліквідації наслідків ворожих ударів були залучені рятувальники, медичні бригади та піротехнічні підрозділи ДСНС.
Нагадаємо, у Харківській області російські війська продовжують застосовувати тактику ударів по цивільних автомобілях. У результаті двох атак безпілотників 5 жовтня загинули двоє людей, ще одна жінка отримала поранення.
Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.
Коментарі — 0