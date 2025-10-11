Головна Країна Події в Україні
Харківщина: внаслідок нічної атаки БпЛА сталися пожежі на підприємствах

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Харківщина: внаслідок нічної атаки БпЛА сталися пожежі на підприємствах
Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки
фото: ДСНС

Одна людина отримала поранення

У ніч на 11 жовтня ворог здійснив масовані удари безпілотниками по місту Чугуїв та селищу Великий Бурлук у Куп'янському районі Харківської області. Наслідки повідомили у ДСНС, передає «Главком».

Внаслідок влучань виникли руйнування та пожежі на території приватних підприємств.

Харківщина: внаслідок нічної атаки БпЛА сталися пожежі на підприємствах фото 1
фото: ДСНС

За попередніми даними, одна людина отримала поранення.

Харківщина: внаслідок нічної атаки БпЛА сталися пожежі на підприємствах фото 2
фото: ДСНС

Для ліквідації наслідків ворожих ударів були залучені рятувальники, медичні бригади та піротехнічні підрозділи ДСНС.

Харківщина: внаслідок нічної атаки БпЛА сталися пожежі на підприємствах фото 3
фото: ДСНС

Нагадаємо, у Харківській області російські війська продовжують застосовувати тактику ударів по цивільних автомобілях. У результаті двох атак безпілотників 5 жовтня загинули двоє людей, ще одна жінка отримала поранення.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

