Атака безпілотників у Криму: на нафтобазі в Гвардійському загорівся другий резервуар

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич

Інформація про масштаби пожежі та завдані збитки уточнюється
колаж: glavcom.ua

У Криму дрони атакували нафтобазу у Гвардійському та, ймовірно, склад БК росіян

У тимчасово окупованому Криму, на нафтобазі в селищі Гвардійське (Сімферопольський район), після атаки безпілотних літальних апаратів спалахнув другий резервуар. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як зазначають місцеві мешканці, загоряння другого резервуара на нафтобазі зафіксовано о 14:10.  Атакована нафтобаза, ймовірно, належить найбільшій кримській мережі АЗС ATAN. Згідно з аналізом супутникових знімків, на її території розташовано вісім резервуарів великої місткості та шість резервуарів меншого розміру.

Інформація про масштаби пожежі та завдані збитки уточнюється.

Нагадаємо, уночі російські сили протиповітряної оборони під час обстрілу безпілотників помилково збили власний військовий літак. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає «Главком».

«Так відбивали атаки українців, що в результаті змогли збити власний літак вони сьогодні над Кримом. Боротьба триває. У Криму зараз збирають всю інформацію», – сказав Плетенчук.

Речник додав, що внаслідок нічної атаки по Криму почалась пожежа на ще одній нафтобазі росіян.

Теги: Крим нафта пожежа



