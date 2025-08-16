Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чи дали переговори Трампа та Путіна прорив щодо завершення війни? Аналіз Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Чи дали переговори Трампа та Путіна прорив щодо завершення війни? Аналіз Reuters
Зустріч Путіна і Трампа була неоднозначною
фото із відкритих джерел

Reuters: Зустріч віч-на-віч з президентом США означала «перемогу для Путіна», якого ігнорували західні лідери

Довгоочікуваний саміт між президентами США Дональдом Трампом та Росії Володимиром Путіним, що відбувся в Анкориджі завершився без остаточної угоди про припинення війни в Україні. Незважаючи на інтенсивність переговорів, сторони не змогли досягти прориву. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

«Довгоочікуваний саміт між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним у п'ятницю не призвів до жодної згоди щодо врегулювання чи призупинення війни Москви в Україні, хоча обидва лідери назвали переговори продуктивними», – зазначає Reuters. Президенти не надали жодних подробиць і не відповіли на запитання, а зазвичай балакучий Трамп ігнорував вигуки журналістів. «Ми досягли певного прогресу», – сказав Трамп, стоячи перед плакатом з написом «Прагнучи миру».

«Спочатку, здавалося, переговори не призвели до значущих кроків до припинення вогню в найсмертоноснішому конфлікті в Європі за 80 років, мети, яку Трамп поставив перед самітом. Але сама зустріч віч-на-віч з президентом США означала перемогу для Путіна, якого ігнорували західні лідери з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році», – пише видання.

За словами одного з учасників американської делегації, переговори показали, що обидві сторони далекі від згоди, але відкриті для продовження діалогу.

«Немає угоди, доки не буде угоди», – зазначив Дональд Трамп. Ця фраза, яка стала головним лейтмотивом саміту, підкреслює складність переговорного процесу. Хоча лідери не уклали мирну угоду, вони, як очікується, продовжили обговорення, що може стати основою для подальших зустрічей.

В інтерв'ю Fox News Трамп також натякнув на те, що тепер буде організована зустріч між Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, на якій він також може бути присутнім. Він не надав жодних подробиць про те, хто організовує зустріч або коли вона може відбутися.

Путін раніше не згадував про зустріч із Зеленським, спілкуючись із журналістами. Він сказав, що очікує, що Україна та її європейські союзники конструктивно сприймуть результати переговорів між США та Росією та не намагатимуться «зірвати прогрес, що настає». Диктатор також повторив давню позицію Москви, що те, що Росія називає «корінними причинами конфлікту», має бути усунено для досягнення довгострокового миру, що свідчить про те, що він продовжує чинити опір припиненню вогню.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці вдалося досягти певного прогресу у врегулюванні війни Росії проти України. Водночас остаточне рішення, за його словами, залежить від президента України Володимира Зеленського.

Читайте також:

Теги: путін Дональд Трамп переговори Аляска

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль продовжує змінювати керівництво у військовій сфері
NYT: Кремль прикриває воєнні провали «антикорупційними» репресіями
28 липня, 01:59
Трамп: Я так розумію, що Індія більше не буде купувати нафту в Росії
Трамп заявив, що Індія відмовиться від купівлі російської нафти
2 серпня, 03:28
Російський диктатор планує відвідати країну до кінця 2025 року
Індія анонсувала візит Путіна
7 серпня, 17:43
Президент США приділяє особливу увагу венесуельським і мексиканським наркокартелям
Трамп наказав готувати удари по наркокартелях – NYT
8 серпня, 19:57
Гегсет заінтригував заявою про саміт Трампа з Путіним
На саміт Трампа та Путіна може приєднатись несподіваний учасник: подробиці
12 серпня, 03:54
Радник Кремля вважає, що Володимир Путін став більш договороспроможним
Україна здає Донбас і не вступає в НАТО. Радник Путіна озвучив «мирний план» Росії
12 серпня, 19:20
Трамп: Укладіть угоду. Треба укласти угоду. Послухайте, Росія – дуже велика держава. А вони – ні
«Росія – дуже велика держава»: Трамп порадив Зеленському укласти угоду з Путіним
Сьогодні, 05:34
У змонтованому відеоролику аплодисменти Трампа були повністю вирізані
Білий дім вирізав аплодисменти Трампа Путіну з відео зустрічі на Алясці
Сьогодні, 02:40
Трамп оптимістично налаштований щодо переговорів
Гарантії безпеки для України від США: Трамп зробив заяву на шляху до Аляски
Вчора, 16:22

Політика

Лист Меланії Трамп до Путіна: що вона просила для українських дітей
Лист Меланії Трамп до Путіна: що вона просила для українських дітей
Чи дали переговори Трампа та Путіна прорив щодо завершення війни? Аналіз Reuters
Чи дали переговори Трампа та Путіна прорив щодо завершення війни? Аналіз Reuters
Зустріч Трампа та Путіна на Алясці: головне за ніч
Зустріч Трампа та Путіна на Алясці: головне за ніч
Трамп: Сі Цзіньпін пообіцяв не атакувати Тайвань, поки я при владі
Трамп: Сі Цзіньпін пообіцяв не атакувати Тайвань, поки я при владі
Трамп обговорював з Путіним обмін українськими територіями
Трамп обговорював з Путіним обмін українськими територіями
Трамп після зустрічі з Путіним проведе переговори з ЄС
Трамп після зустрічі з Путіним проведе переговори з ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2025
28K
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
15K
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями
6984
Лавров прибув на Аляску у светрі «СССР»
4617
Ексглава МВС Аваков вперше за тривалий час подав голос

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Вчора, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua