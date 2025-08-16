Чи дали переговори Трампа та Путіна прорив щодо завершення війни? Аналіз Reuters

Reuters: Зустріч віч-на-віч з президентом США означала «перемогу для Путіна», якого ігнорували західні лідери

Довгоочікуваний саміт між президентами США Дональдом Трампом та Росії Володимиром Путіним, що відбувся в Анкориджі завершився без остаточної угоди про припинення війни в Україні. Незважаючи на інтенсивність переговорів, сторони не змогли досягти прориву. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

«Довгоочікуваний саміт між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним у п'ятницю не призвів до жодної згоди щодо врегулювання чи призупинення війни Москви в Україні, хоча обидва лідери назвали переговори продуктивними», – зазначає Reuters. Президенти не надали жодних подробиць і не відповіли на запитання, а зазвичай балакучий Трамп ігнорував вигуки журналістів. «Ми досягли певного прогресу», – сказав Трамп, стоячи перед плакатом з написом «Прагнучи миру».

«Спочатку, здавалося, переговори не призвели до значущих кроків до припинення вогню в найсмертоноснішому конфлікті в Європі за 80 років, мети, яку Трамп поставив перед самітом. Але сама зустріч віч-на-віч з президентом США означала перемогу для Путіна, якого ігнорували західні лідери з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році», – пише видання.

За словами одного з учасників американської делегації, переговори показали, що обидві сторони далекі від згоди, але відкриті для продовження діалогу.

«Немає угоди, доки не буде угоди», – зазначив Дональд Трамп. Ця фраза, яка стала головним лейтмотивом саміту, підкреслює складність переговорного процесу. Хоча лідери не уклали мирну угоду, вони, як очікується, продовжили обговорення, що може стати основою для подальших зустрічей.

В інтерв'ю Fox News Трамп також натякнув на те, що тепер буде організована зустріч між Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, на якій він також може бути присутнім. Він не надав жодних подробиць про те, хто організовує зустріч або коли вона може відбутися.

Путін раніше не згадував про зустріч із Зеленським, спілкуючись із журналістами. Він сказав, що очікує, що Україна та її європейські союзники конструктивно сприймуть результати переговорів між США та Росією та не намагатимуться «зірвати прогрес, що настає». Диктатор також повторив давню позицію Москви, що те, що Росія називає «корінними причинами конфлікту», має бути усунено для досягнення довгострокового миру, що свідчить про те, що він продовжує чинити опір припиненню вогню.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці вдалося досягти певного прогресу у врегулюванні війни Росії проти України. Водночас остаточне рішення, за його словами, залежить від президента України Володимира Зеленського.