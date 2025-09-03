Вчені встановили механізм руйнування пам'яті при хворобі Альцгеймера

На основі нового відкриття вчені планують розробити ліки

Команда вчених із Німеччини, Іспанії та Великої Британії виявила новий механізм руйнування пам'яті, який відбувається при хворобі Альцгеймера. Завдяки цьому відкриттю дослідники наблизилися до розробки ефективніших методів лікування деменції.

Як повідомляє «Главком» із посиланням на журнал Molecular Neurodegeneration, причиною когнітивних порушень є амілоїдні бляшки, що утворюються в мозку. Ці білкові скупчення, як виявилося, пригнічують активність певних ферментів – фосфодіестераз, які відповідають за метаболізм аденозинмонофосфату (цАМФ).

Зниження рівня цАМФ порушує здатність мозку до формування нових спогадів. Дослідники з'ясували, що саме цей процес веде до втрати пам'яті.

На основі цього відкриття вчені планують розробити нові ліки, які будуть націлені на відновлення рівня цАМФ. За їхніми словами, це допоможе не тільки сповільнити, а й потенційно зупинити втрату пам'яті у пацієнтів із хворобою Альцгеймера.

До слова, людський мозок дедалі більше потерпає від мікропластику. Зразки мозку, зібрані під час аутопсії на початку 2024 року, містили більше дрібних часток пластику, ніж зразки, зібрані вісім років тому, йдеться в дослідженні, опублікованому в травні.