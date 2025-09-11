Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Психолог назвав рису, яка важливіша за любов для довготривалих стосунків

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Психолог порадив, що закоханим слід робити у стосунках
фото із відкритих джереел

Секрет щасливих пар — не любов, а усвідомлення себе

Закоханість і сильні почуття часто вважаються основою стосунків, але, на думку психолога Марка Траверса, існує інша, навіть важливіша риса, що забезпечує їх довговічність, – самоусвідомлення. Це, за його словами, навмисна практика аналізу власних думок, звичок, поведінки та емоцій, а також розуміння того, як вони впливають на стосунки. Про це пише «Главком» із посиланням на Forbes.

Чому самоусвідомлення є запорукою міцних стосунків

Довіра починається з чесності із собою. Справжні стосунки будуються на взаємній повазі, спілкуванні та довірі. Марк Траверс зазначає, що довіра починається з чесності із самим собою. Коли людина боїться зобов’язань, вона може несвідомо саботувати стосунки, що веде до конфліктів.

Дослідження, опубліковане у 2025 році в журналі Social Psychological and Personality Science, показало, що пари, які були чесними у своїх почуттях, відчували більше задоволення від стосунків.

«Як тільки ви усвідомите теми, які вас турбують, ви зможете взяти на себе відповідальність за свої почуття та реакції, коли вони виникають. Це дозволить вашим стосункам стати джерелом комфорту та зв’язку, а не ставитися до партнера як до ворога, якщо він несвідомо порушує їх»,  – вважає Марк Траверс

  • Управління емоціями та тригерами

У стосунках неминуче виникають ситуації, що «включають» наші минулі страхи та невпевненість. Самоусвідомлення допомагає розпізнати ці тригери і керувати емоціями. Згідно з дослідженням 2024 року в Personality and Individual Differences, партнери з високим самоконтролем менше схильні виражати інтенсивні негативні емоції, що сприяє стабільним і гармонійним стосункам.

  • Встановлення здорових кордонів

Без самоусвідомлення існує ризик співзалежності, коли одна людина втрачає свою індивідуальність, намагаючись догодити партнеру.

Дослідження 2022 року показало, що люди з високим рівнем співзалежності відчувають більше труднощів у стосунках і менш задоволені життям. Самоусвідомлення дозволяє визначити власні потреби та межі, що є ключовим для збереження індивідуальності та запобігання вигоранню.

На думку психолога, любов змушує нас намагатися, але саме самоусвідомлення показує, що працює, а що ні, і допомагає рухатися вперед, зміцнюючи довіру, близькість і стійкість стосунків.

Нагадаємо, кохання – одне з найбільш загадкових і хвилюючих людських почуттів. Протягом століть поети та філософи намагалися розгадати її таємницю, але тільки зараз, завдяки сучасним технологіям, вчені можуть зазирнути в глибини людського мозку, щоб зрозуміти, що таке кохання з наукового погляду.

Читайте також:

Теги: психолог психологія Forbes вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прорив у нейронауці: штучний інтелект навчився максимально точно читати думки
Прорив у нейронауці: штучний інтелект навчився максимально точно читати думки
21 серпня, 15:35
Є низка причин, чому подружжя відчуває «вигорання у стосунках» і свариться
Чому кохання у парі згасає: психолог назвав дві причини
14 серпня, 23:30
У кохання є цілий механізм дії на людину
Що таке кохання з точки зору науки – нове дослідження Гарварду
21 серпня, 03:00
Запасів літію в озері достатньо для виробництва акумуляторів для 382 млн електромобілів
«Біле золото» на дні каліфорнійського озера. Нове родовище змінить економіку США
23 серпня, 08:35
Новий матеріал вчені назвали «фотонно-структурованим цементом»
Науковці створили цемент, який охолоджує будівлі 
22 серпня, 10:01
Життя поза групами дає отровертам свободу мислити оригінально
Інтроверт чи екстраверт? Науковці назвали новий тип особистості
23 серпня, 20:41
Дослідження показало, що когнітивні порушення після Covid-19 не зникають швидко
Чому після Covid-19 мислення стає повільнішим: вчені знайшли відповідь
29 серпня, 13:02
Серія жахливих нападів косаток трапилась біля узбережжя Іспанії
Косатки почали атакувати яхти на мілководді Іспанії: експерти б'ють на сполох
29 серпня, 01:18
Науковці розробили методику, що може зупинити розвиток аутизму
Прорив у науці: знайдено ключ до лікування аутизму на ранніх стадіях
9 вересня, 16:19

Життя

Психолог назвав рису, яка важливіша за любов для довготривалих стосунків
Психолог назвав рису, яка важливіша за любов для довготривалих стосунків
Театр Лесі Українки отримав розкішний подарунок від шанувальниці
Театр Лесі Українки отримав розкішний подарунок від шанувальниці
Бармен витратив мільйони доларів на вечірки та клуби: де він взяв гроші
Бармен витратив мільйони доларів на вечірки та клуби: де він взяв гроші
У Німеччині пенсіонер вижив, застрягши в ліфті на чотири дні
У Німеччині пенсіонер вижив, застрягши в ліфті на чотири дні
Жінка, яку заскочили в обіймах керівника на концерті Coldplay, розлучається з чоловіком
Жінка, яку заскочили в обіймах керівника на концерті Coldplay, розлучається з чоловіком
Порошенко визнав, що йому пощастило в житті
Порошенко визнав, що йому пощастило в житті

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua