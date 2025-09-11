Психолог назвав рису, яка важливіша за любов для довготривалих стосунків

Секрет щасливих пар — не любов, а усвідомлення себе

Закоханість і сильні почуття часто вважаються основою стосунків, але, на думку психолога Марка Траверса, існує інша, навіть важливіша риса, що забезпечує їх довговічність, – самоусвідомлення. Це, за його словами, навмисна практика аналізу власних думок, звичок, поведінки та емоцій, а також розуміння того, як вони впливають на стосунки. Про це пише «Главком» із посиланням на Forbes.

Чому самоусвідомлення є запорукою міцних стосунків

Довіра починається з чесності із собою. Справжні стосунки будуються на взаємній повазі, спілкуванні та довірі. Марк Траверс зазначає, що довіра починається з чесності із самим собою. Коли людина боїться зобов’язань, вона може несвідомо саботувати стосунки, що веде до конфліктів.

Дослідження, опубліковане у 2025 році в журналі Social Psychological and Personality Science, показало, що пари, які були чесними у своїх почуттях, відчували більше задоволення від стосунків.

«Як тільки ви усвідомите теми, які вас турбують, ви зможете взяти на себе відповідальність за свої почуття та реакції, коли вони виникають. Це дозволить вашим стосункам стати джерелом комфорту та зв’язку, а не ставитися до партнера як до ворога, якщо він несвідомо порушує їх», – вважає Марк Траверс

Управління емоціями та тригерами

У стосунках неминуче виникають ситуації, що «включають» наші минулі страхи та невпевненість. Самоусвідомлення допомагає розпізнати ці тригери і керувати емоціями. Згідно з дослідженням 2024 року в Personality and Individual Differences, партнери з високим самоконтролем менше схильні виражати інтенсивні негативні емоції, що сприяє стабільним і гармонійним стосункам.

Встановлення здорових кордонів

Без самоусвідомлення існує ризик співзалежності, коли одна людина втрачає свою індивідуальність, намагаючись догодити партнеру.

Дослідження 2022 року показало, що люди з високим рівнем співзалежності відчувають більше труднощів у стосунках і менш задоволені життям. Самоусвідомлення дозволяє визначити власні потреби та межі, що є ключовим для збереження індивідуальності та запобігання вигоранню.

На думку психолога, любов змушує нас намагатися, але саме самоусвідомлення показує, що працює, а що ні, і допомагає рухатися вперед, зміцнюючи довіру, близькість і стійкість стосунків.

