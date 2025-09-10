У Китаї розроблено тканину для зарядки гаджетів у кишені

Китайські вчені створили матеріал, що перетворює тепло тіла на енергію для гаджетів

Китайські науковці розробили еластичний матеріал, який може перетворювати тепло людського тіла на електричну енергію. Це відкриття може прокласти шлях до створення смарт-годинників та інших гаджетів із самозарядкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланянм на South China Morning Post.

Ключовим досягненням стала гібридна структура, що поєднує напівпровідникові полімери з еластичною гумою. Завдяки цьому новий матеріал може розтягуватися більш ніж на 850% від своєї початкової довжини, зберігаючи при цьому високу електропровідність та термоелектричні властивості.

За задумом дослідників, одяг з такої тканини зможе працювати як портативний зарядний пристрій для ґаджетів, що знаходяться в кишенях. Крім того, матеріал може допомогти регулювати температуру тіла. Серед інших можливих застосувань – медичні сенсори, яким не потрібне зовнішнє джерело живлення.

