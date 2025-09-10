Головна Техно HiTech
search button user button menu button

У Китаї розроблено тканину для зарядки гаджетів у кишені

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У Китаї розроблено тканину для зарядки гаджетів у кишені
Ключовим досягненням стала гібридна структура, що поєднує напівпровідникові полімери з еластичною гумою
фото з відкритих джерел/ілюстративне

Китайські вчені створили матеріал, що перетворює тепло тіла на енергію для гаджетів

Китайські науковці розробили еластичний матеріал, який може перетворювати тепло людського тіла на електричну енергію. Це відкриття може прокласти шлях до створення смарт-годинників та інших гаджетів із самозарядкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланянм на South China Morning Post.

Ключовим досягненням стала гібридна структура, що поєднує напівпровідникові полімери з еластичною гумою. Завдяки цьому новий матеріал може розтягуватися більш ніж на 850% від своєї початкової довжини, зберігаючи при цьому високу електропровідність та термоелектричні властивості.

За задумом дослідників, одяг з такої тканини зможе працювати як портативний зарядний пристрій для ґаджетів, що знаходяться в кишенях. Крім того, матеріал може допомогти регулювати температуру тіла. Серед інших можливих застосувань – медичні сенсори, яким не потрібне зовнішнє джерело живлення.

Нагадаємо, новий навчальний рік у пекінських школах розпочався з масштабного впровадження обов'язкових уроків із штучного інтелекту (ШІ). Про це пише «Главком» із посиланням на Beijing Daily.

За даними департаменту освіти, з вересня понад 1400 шкіл столиці запустили заняття з ШІ у всіх класах. Кожен учень проходитиме не менше восьми занять з цієї дисципліни на рік.

До слова, Пекін оголосив про масштабний план розвитку, що передбачає повну інтеграцію штучного інтелекту (ШІ) в усі сфери життя. Документ, опублікований Державною радою Китаю, є дорожньою картою для перетворення країни на «інтелектуальну економіку» до 2035 року, пише «Главком».

До 2027 року очікується глибока інтеграція ШІ в шість ключових сфер: науку, промисловість, державне управління, добробут громадян, споживчі товари та міжнародні відносини.

Читайте також:

Теги: вчені Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кім Чен Ин та Володимир Путін зустрілися під час візиту до Пекіна
Навіщо КНДР стерла всі сліди присутності Кім Чен Ина у Китаї: версія Reuters
4 вересня, 10:46
Хто побудував сучасний Китай?
Хто побудував сучасний Китай?
3 вересня, 19:11
За оцінками південнокорейської розвідки, їй близько 13 років
Таємнича донька Кім Чен Ина дебютувала на міжнародній арені в Китаї
3 вересня, 09:25
Дмитро Єфремов: Для самого Китаю Україна – не дуже важливе питання
Чого очікувати від візиту Путіна до Китаю? Прогноз експерта-міжнародника
29 серпня, 22:46
Дмитро Єфремов: США не зацікавлені в участі Пекіна через тривалу стратегічну конкуренцію
Хочуть мати шпигуна? Експерт пояснив, навіщо Росія втягує Китай у «мирне врегулювання»
29 серпня, 18:18
Вид на річку Сіанг в окрузі Сіанг, Аруначал-Прадеш
Назріває конфлікт через воду? Нова мегагребля Китаю викликає побоювання в Індії
26 серпня, 09:44
Протягом січня-червня поставки металопродукції зросли на 70% р./р.
Китайська металургія може знищити українську – GMK Center
25 серпня, 12:40
Запасів літію в озері достатньо для виробництва акумуляторів для 382 млн електромобілів
«Біле золото» на дні каліфорнійського озера. Нове родовище змінить економіку США
23 серпня, 08:35
Президент поділився подробицями взаємовідносин з Китаєм
Зеленський пояснив, чому Китай не може бути серед гарантів безпеки України
21 серпня, 11:21

HiTech

У Китаї розроблено тканину для зарядки гаджетів у кишені
У Китаї розроблено тканину для зарядки гаджетів у кишені
Google визнав «стрімкий занепад відкритого інтернету»
Google визнав «стрімкий занепад відкритого інтернету»
ChatGPT, Gemini чи Copilot: яким є найпопулярніший чат-бот в Україні та світі
ChatGPT, Gemini чи Copilot: яким є найпопулярніший чат-бот в Україні та світі
Обов'язкові уроки зі штучного інтелекту введені у школах Пекіна
Обов'язкові уроки зі штучного інтелекту введені у школах Пекіна
Мінцифра запустила державну онлайн-платформу зі штучного інтелекту
Мінцифра запустила державну онлайн-платформу зі штучного інтелекту
Які професії виживуть в епоху ШІ: дослідження
Які професії виживуть в епоху ШІ: дослідження

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Вчора, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua