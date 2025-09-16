У США зафіксовано найдовший випадок Covid-19

До самої смерті ПЛР-тести чоловіка залишалися позитивними: за два дні до смерті коронавірус все ще виявлявся в мазках

Американські лікарі зафіксували, ймовірно, найтриваліший епізод зараження Covid-19: інфекція зберігалася в організмі пацієнта 776 днів до його смерті. Про це пише «Главком» із посиланням на Ground News.

Йдеться про 41-річного чоловіка з ВІЛ, який не приймав антиретровірусної терапії. Внаслідок ослаблення імунної системи вірус довго зберігався в організмі, постійно адаптуючись. Перші симптоми – кашель, головний біль і втома – з'явилися в травні 2020 року, проте діагноз Covid-19 був підтверджений тільки у вересні того ж року після госпіталізації.

Протягом багатьох місяців вірус в організмі пацієнта зазнавав численних мутацій, включаючи зміни, схожі на ті, що пізніше були виявлені в основних варіантів, наприклад «омікрона». При цьому унікальна суміш штамів, що виникла всередині пацієнта, не поширилася за межі його організму, ймовірно, через їхню вузьку адаптацію до специфічного імунного середовища.

До самої смерті ПЛР-тести чоловіка залишалися позитивними: за два дні до смерті коронавірус все ще виявлявся в мазках. Однак причина смерті, за даними лікарів, безпосередньо не була пов'язана із Covid-19.

Раніше були зафіксовані інші випадки екстремально тривалого перебігу інфекції у пацієнтів з ослабленим імунітетом. Так, 2024 року в Нідерландах повідомлялося про захворювання, яке тривало 613 днів, а 2022-го у Великій Британії – про випадок тривалістю 505 днів.

Експерти підкреслюють, що подібні рідкісні інфекції становлять потенційну загрозу, оскільки можуть сприяти появі нових штамів, що сильно мутували. Тому, незважаючи на закінчення пандемії, вчені закликають продовжувати глобальний моніторинг коронавірусу.

До слова, в Україні офіційно підтвердили випадки двох нових субваріантів коронавірусу – «Nimbus» та «Stratus». Ці мутації штаму «Омікрон» наразі є домінуючими у світі.