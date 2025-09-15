ПТСР після штурмів: командир розвідки «Азова» розповів про наслідки війни

«Тепер почались імпульси: може, людина навіть не зі зла, просто щось не так сказала, а я вже не можу бути спокійним…», – Микола Кущ про ПТСР

Командир взводу розвідки «Азова» Микола «Фрост» Кущ розповів про наслідки посттравматичного стресового розладу та як змінився його стан. Про це він розповів в проєкті «Дачний Двіж» на YouTube-каналі Раміни Есхакзай, передає «Главком».

«Фрост» розповів про свій досвід боротьби з ПТСР, зокрема про те, що після штурмів його психологічний стан значно змінився. За його словами, раніше він сприймав небезпечні ситуації як «двіжуху», тоді як зараз його дратує кожен різкий звук.

«Тебе накриває: руки-ноги ніби не твої, жар, і потрібно багато ресурсу, щоб це стримати», – поділився військовий. Він додав, що в повсякденному житті ПТСР проявляється як різкі емоційні зриви. Раніше «Фрост» був дуже спокійною людиною, а тепер може імпульсивно відреагувати на чиєсь необережне слово, навіть якщо воно сказане без злого умислу.

Зазначимо, голова НСЗУ Наталія Гусак розповіла, що в Україні суттєво зростає кількість звернень до лікарів з приводу розладів ментального здоров’я, таких як депресія, порушення сну, апатія, ПТСР.

Нагадаємо, музичний виконавець Melovin записав звернення до прихильників із палати клініки, в якій перебуває від початку цього тижня. Представник від України на Євробаченні-2018 оприлюднив попередній діагноз від лікарів та оголосив особливий збір. За словами Melovin до погіршення стану призвели недоспані ночі, концерти, активна діяльність. А кінцевою крапкою став стрес на службі ДПСУ.

Нагадаємо, науковці розповіли, чому негативні спогади, від прикрощів до травматичних подій, часто залишаються у нашій пам'яті значно яскравішими, ніж радісні.