Вчені розповіли про вплив медитації на роботу мозку

Дослідження проводилося серед студентів у віці до 20 років, які практикували медитацію протягом двох місяців

Медитація дозволила учням домогтися більш швидкого перемикання між двома загальними станами мозку

Регулярні заняття медитацією допомагають прискорити роботу мозку і поліпшити увагу. Про це йдеться в статті вчених з Бінгемтонського університету (США), опублікованій в травні в виданні Scientific Reports.

Відзначається, що дослідження проводилося серед студентів у віці до 20 років, які практикували медитацію протягом двох місяців.

В результаті вчені виявили, що дана практика дозволила учням домогтися більш швидкого перемикання між двома загальними станами мозку - зосередження на зовнішньому світі, а також на завданнях, які потребують підвищеної уваги.

В роботі йдеться про те, що на початку і в кінці експерименту учасникам проводили МРТ-сканування головного мозку, за результатами якого фахівці прийшли до висновку, що студенти, які приділяють час медитації, стають більш сконцентрованими на важливих речах, а також краще засвоюють навчальний матеріал.

У майбутньому фахівці з Бінгемтонського університету хочуть провести аналогічні дослідження за участю літніх людей.

«Я хочу провести дослідження за участю групи здорових літніх людей, а потім з групою людей з легкими когнітивними порушеннями або хворобою Альцгеймера на ранній стадії. Я хочу подивитися, чи можуть зміни в мозку після медитації поліпшити когнітивні здібності», - заявив один з авторів дослідження Вейн Дай.

До слова, вчені виявили у пацієнтів з довгостроковими порушеннями пам'яті, які виникають після коронавірусної інфекції, збої в життєдіяльності деяких типів Т-клітин, що грають важливу роль в придбаному імунній відповіді.