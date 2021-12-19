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    Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив про початок п’ятої хвилі коронавірусу

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    Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив про початок п’ятої хвилі коронавірусу

    Нафталі Беннет заявив, що закриття кордонів допомогло виграти час та відтягнути прихід нової хвилі

    Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет у неділю, 19 грудня, заявив про початок п’ятої хвилі коронавірусу в країні. Про це повідомляє Newsru.co.il.

    За прогнозами Беннета, вже через 3−4 тижні, а можливо і раніше, в країні відбудеться різкий сплеск захворюваності.

    Глава ізраїльського уряду заявив, що закриття кордонів допомогло виграти час та відтягнути прихід нової хвилі.

    «Час, який ми виграли, збігає. Варіант Омікрон вже в Ізраїлі, і він повсюди: від дитсадків до Кнесету. Поки ми бачимо не дуже великі показники захворюваності. Але п’ята хвиля вже тут», – сказав він.

    Беннет також повідомив, що в Ізраїлі починається новий етап в боротьбі з пандемією коронавірусу. Найближчими днями влада країни опублікує нові розпорядження для населення.

    «А поки – дотримуйтеся соціальної дистанції та носіть захисні маски», – підсумував прем'єр.

    Як повідомлялося, Німеччина з понеділка запровадить карантин для мандрівників із Великої Британії та вимагатиме негативний тест на коронавірус для в'їзду до країни.

    Нагадаємо, міський голова Лондону Садік Хан оголосив у столиці Великої Британії надзвичайну ситуацію, у зв'язку з зростанням кількості хворих штамом коронавірусу «Омікрон».

    До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

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    Теги: Ізраїль карантин населення ВООЗ коронавірус
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    Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив про початок п’ятої хвилі коронавірусу