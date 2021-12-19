Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив про початок п’ятої хвилі коронавірусу

Нафталі Беннет заявив, що закриття кордонів допомогло виграти час та відтягнути прихід нової хвилі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет у неділю, 19 грудня, заявив про початок п’ятої хвилі коронавірусу в країні. Про це повідомляє Newsru.co.il.

За прогнозами Беннета, вже через 3−4 тижні, а можливо і раніше, в країні відбудеться різкий сплеск захворюваності.

Глава ізраїльського уряду заявив, що закриття кордонів допомогло виграти час та відтягнути прихід нової хвилі.

«Час, який ми виграли, збігає. Варіант Омікрон вже в Ізраїлі, і він повсюди: від дитсадків до Кнесету. Поки ми бачимо не дуже великі показники захворюваності. Але п’ята хвиля вже тут», – сказав він.

Беннет також повідомив, що в Ізраїлі починається новий етап в боротьбі з пандемією коронавірусу. Найближчими днями влада країни опублікує нові розпорядження для населення.

«А поки – дотримуйтеся соціальної дистанції та носіть захисні маски», – підсумував прем'єр.

Як повідомлялося, Німеччина з понеділка запровадить карантин для мандрівників із Великої Британії та вимагатиме негативний тест на коронавірус для в'їзду до країни.

Нагадаємо, міський голова Лондону Садік Хан оголосив у столиці Великої Британії надзвичайну ситуацію, у зв'язку з зростанням кількості хворих штамом коронавірусу «Омікрон».

До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

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