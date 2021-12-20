У Франції діти отримали вдвічі більшу дозу Covid-вакцини

За даними агентства охорони здоров’я, передозування діти отримали помилково

У Франції шість дітей отримали передозування Covid-вакцини Pfizer. Замість 10 мкг їм вкололи дозу 20 мкг препарату. Про це пише Le Figaro.

У центрі вакцинації в Ле-Мані шестеро дітей у віці від 5 до 11 років отримали вдвічі більшу дозу вакцини Comirnaty (Pfizer). За даними агентства охорони здоров’я, передозування діти отримали помилково.

«Шість дітей отримали помилково дозу 20 мкг Comirnaty/Pfizer. Відзначивши цю аномалію, на додаток до заходів, вжитих щодо доз наступних вакцин, лікар Центру вакцинації негайно зв’язався з відповідними сім'ями, щоб проінформувати їх і призначити з ними необхідні подальші заходи (…) «, — йдеться в повідомленні.

В агентстві охорони здоров’я відзначають, що можливі наслідки після передозування для цих дітей можуть полягати «в основному в лихоманці та болях в тілі».

При цьому симптоми відсутні у п’ятьох дітей, а у шостої дитини спостерігалася втома і біль в тілі.

Як повідомлялося, Німеччина з понеділка запровадить карантин для мандрівників із Великої Британії та вимагатиме негативний тест на коронавірус для в'їзду до країни.

У суботу регіональні міністри охорони здоров'я Німеччини закликали національний уряд запровадити жорсткіші правила для людей, які прибувають із Великої Британії, де штам коронавірусу «Омікрон» спричинив сплеск інфекцій.

«Поширення «Омікрону» у Великій Британії цілком очевидне… Ми повинні запобігати поширенню якомога довше й максимально уповільнювати його», – йдеться у заяві міністрів.

Нагадаємо, міський голова Лондону Садік Хан оголосив у столиці Великої Британії надзвичайну ситуацію, у зв'язку з зростанням кількості хворих штамом коронавірусу «Омікрон».

До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

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