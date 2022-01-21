У Британії влада поселила бджіл у житлові будинки

Ініціатива міської ради викликала резонанс серед британських вчених

У британському місті Брайтон місцева влада вирішила селити бджіл у житлові будинки, щоб збільшити їхню популяцію, повідомляє The Guardian.

Влада поставила перед забудовниками умову, згідно з якою у будь-якій новобудові заввишки понад п'ять метрів, мають бути спеціальні дерев'яні будиночки або «бджолина» цегла з отворами. У такий спосіб влада Брайтона сподівається збільшити чисельність бджіл-одинаків у Британії, що сильно скоротилася за останні роки.

Ініціатива влади виявилася резонансною. Деякі вчені вважали, що цегла нашкодить бджолам, якщо не прибраний вчасно бруд з отворів приверне увагу мурах або стане джерелом захворювань. Прихильники ініціативи у відповідь запевнили, що завдяки корисним мікробам та зміні пір року проблеми з вірусами та мурахами вирішаться самі собою. Проте питання ефективності дій влади залишається відкритим.

«Ми обманюємо себе, якщо віримо, що одна цеглина в кожному будинку вплине на біорізноманіття. Ситуація потребує результативних дій. Цегла ж лише допопоможе забудовникам, які маскують свій продукт під екологічний заради прибутку», – заявив професор біології університету Сассекса Дейв Гоулсон.

Цікавий спосіб допомогти екології знайшли й у Норвегії. Місцеві жителі наполягли на тому, щоб влада підірвала греблю заради відновлення популяції риб. Споруда стояла без діла останні 50 років, заважаючи мешканцям річки вільно розмножуватися.

Нагадаємо, у Чилі поліцейські намагалися розігнати мітинг пасічників, проте їх покусали бджоли. Після інциденту сімох правоохоронців доставили до місцевої лікарні, а чотирьох бджолярів затримали.