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    У Британії влада поселила бджіл у житлові будинки

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    Ініціатива влади виявилася резонансною - У Британії влада поселила бджіл у житлові будинки
    Ініціатива влади виявилася резонансною
    фото з відкритих джерел

    Ініціатива міської ради викликала резонанс серед британських вчених

    У британському місті Брайтон місцева влада вирішила селити бджіл у житлові будинки, щоб збільшити їхню популяцію, повідомляє The Guardian.

    Влада поставила перед забудовниками умову, згідно з якою у будь-якій новобудові заввишки понад п'ять метрів, мають бути спеціальні дерев'яні будиночки або «бджолина» цегла з отворами. У такий спосіб влада Брайтона сподівається збільшити чисельність бджіл-одинаків у Британії, що сильно скоротилася за останні роки.

    Ініціатива влади виявилася резонансною. Деякі вчені вважали, що цегла нашкодить бджолам, якщо не прибраний вчасно бруд з отворів приверне увагу мурах або стане джерелом захворювань. Прихильники ініціативи у відповідь запевнили, що завдяки корисним мікробам та зміні пір року проблеми з вірусами та мурахами вирішаться самі собою. Проте питання ефективності дій влади залишається відкритим.

    «Ми обманюємо себе, якщо віримо, що одна цеглина в кожному будинку вплине на біорізноманіття. Ситуація потребує результативних дій. Цегла ж лише допопоможе забудовникам, які маскують свій продукт під екологічний заради прибутку», – заявив професор біології університету Сассекса Дейв Гоулсон.

    Цікавий спосіб допомогти екології знайшли й у Норвегії. Місцеві жителі наполягли на тому, щоб влада підірвала греблю заради відновлення популяції риб. Споруда стояла без діла останні 50 років, заважаючи мешканцям річки вільно розмножуватися.

    Нагадаємо, у Чилі поліцейські намагалися розігнати мітинг пасічників, проте їх покусали бджоли. Після інциденту сімох правоохоронців доставили до місцевої лікарні, а чотирьох бджолярів затримали.

    Теги: місцева влада Велика Британія бджоли
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    У Британії влада поселила бджіл у житлові будинки