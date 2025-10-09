Головна Світ Політика
«Інформація від Служби зовнішньої розвідки». Зеленський розказав, як Путін змінив ставлення до себе Білого дому

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
фото: АР

Президент України пояснив, що змінилося у Вашингтоні після подій на Алясці

Президент Володимир Зеленський поділився важливою інформацією, яку надала українська Служба зовнішньої розвідки. Він зазначив, що наразі між США та Росією немає спільного бачення щодо війни в Україні. Про це президент розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».

«Ми вважаємо, що спільного бачення щодо війни у Америки і Росії немає на сьогодні. І Америка розуміє, що Росія бреше. І я думаю, що це важливо з погляду майбутнього, допомоги наших партнерів нашій державі і треку щодо закінчення війни», – сказав Зеленський.

За словами президента, ці зміни у ставленні США до Росії стали очевидними після подій на Алясці, що вплинуло на подальшу політику Вашингтона.

Як писала The Times, після зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці Дональд Трамп не досяг жодних конкретних домовленостей щодо завершення війни в Україні.

Не було ані обіцянок про припинення вогню, ані згоди на зустріч із Володимиром Зеленським. Росія ігнорує пропозиції США щодо мирних кроків та гарантій безпеки для України, що викликає сумніви у Трампа щодо намірів Кремля.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) зазначалось, що виступ російського диктатора Володимира Путіна на Алясці наочно продемонстрував, що його позиція щодо війни в Україні залишилася незмінною.

За даними ISW, Путін порушив протокол і першим узяв слово на пресконференції разом із президентом США Дональдом Трампом. Диктатор повторив низку давніх кремлівських наративів щодо війни в Україні, історії Росії та відносин з США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у інтерв’ю після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що темами перемовин були мирна угода, гарантії безпеки та можливі обміни територіями.

Теги: путін Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

