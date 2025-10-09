«Інформація від Служби зовнішньої розвідки». Зеленський розказав, як Путін змінив ставлення до себе Білого дому

Президент України пояснив, що змінилося у Вашингтоні після подій на Алясці

Президент Володимир Зеленський поділився важливою інформацією, яку надала українська Служба зовнішньої розвідки. Він зазначив, що наразі між США та Росією немає спільного бачення щодо війни в Україні. Про це президент розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».

«Ми вважаємо, що спільного бачення щодо війни у Америки і Росії немає на сьогодні. І Америка розуміє, що Росія бреше. І я думаю, що це важливо з погляду майбутнього, допомоги наших партнерів нашій державі і треку щодо закінчення війни», – сказав Зеленський.

За словами президента, ці зміни у ставленні США до Росії стали очевидними після подій на Алясці, що вплинуло на подальшу політику Вашингтона.

Як писала The Times, після зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці Дональд Трамп не досяг жодних конкретних домовленостей щодо завершення війни в Україні.

Не було ані обіцянок про припинення вогню, ані згоди на зустріч із Володимиром Зеленським. Росія ігнорує пропозиції США щодо мирних кроків та гарантій безпеки для України, що викликає сумніви у Трампа щодо намірів Кремля.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) зазначалось, що виступ російського диктатора Володимира Путіна на Алясці наочно продемонстрував, що його позиція щодо війни в Україні залишилася незмінною.

За даними ISW, Путін порушив протокол і першим узяв слово на пресконференції разом із президентом США Дональдом Трампом. Диктатор повторив низку давніх кремлівських наративів щодо війни в Україні, історії Росії та відносин з США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у інтерв’ю після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що темами перемовин були мирна угода, гарантії безпеки та можливі обміни територіями.