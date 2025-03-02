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На Філіппінах акули напали на російських дайверів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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На Філіппінах акули напали на російських дайверів
Обидва дайвери загинули
скріншот з відео

Аквалангісти боролися з потужною течією, перш ніж двох із них віднесло у відкрите море

На Філіппінах російські дайвери стали жертвами нападу акул. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Independent.

За повідомленням, 29-річний Ілля Перегудін і 39-річний Максим Мєлєхов були частиною групи з чотирьох російських дайверів, які разом із місцевим інструктором вирушили на занурення поблизу острова Верде, що на південь від Маніли.

Зазначається, що аквалангісти боролися з потужною течією, перш ніж двох із них віднесло у відкрите море. Один із дайверів згодом загинув від нападу акули.

«Російський дайвер був знайдений у момент атаки акул. Його права рука була відірвана, а хижаки продовжували кружляти навколо», – повідомив представник берегової охорони Філіппін.

Другого постраждалого виявили у воді без свідомості. Попри надану медичну допомогу, лікарі констатували його смерть.

Раніше ми писали, що венесуельський байдарник Адріан Сіманкас плив через Магелланову протоку біля чилійського узбережжя Патагонії зі своїм батьком, коли відчув ніби щось «вдарило» його ззаду, «наблизилося» й «потопило». Його батько, Далл, був за кілька метрів і зміг зняти це короткочасне випробування на відео, пише BBC.

«Я закрив очі, а коли відкрив їх знову, то зрозумів, що опинився в пащі кита», – розповів Адріан.

«Я відчув, як слизька текстура торкається мого обличчя», – пригадав він і додав, що бачив лише темно-синій і білий колір.

Але за кілька секунд Адріан відчув, ніби він знову підіймається на поверхню.

«Я трохи боявся, чи зможу затримати дихання, тому що не знав, наскільки я глибоко, і здавалося, що знадобиться багато часу, аби піднятися».

«Я підійнявся за дві секунди, нарешті вибрався на поверхню і зрозумів, що мене не з'їли».

Батько Адріана Далл Сіманкас спостерігав за тим, що відбувається, у сусідньому каяку.

Теги: Філіппіни смерть

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