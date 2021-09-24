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    «Талібан» збирається повернути страти та відрубування рук і ніг

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    Коли таліби керували Афганістаном минулого разу, вони практикували покарання і публічні страти на стадіонах та в мечетях - «Талібан» збирається повернути страти та відрубування рук і ніг
    Коли таліби керували Афганістаном минулого разу, вони практикували покарання і публічні страти на стадіонах та в мечетях
    фото: reuters

    В Афганістані знову почнуть страчувати вбивць і відрубувати руки й ноги крадіям, як того вимагають закони шаріату

    Терористичний рух «Талібан», який нещодавно захопив владу в Афганістані, планує повернути жахливі види покарань за злочини – страти, які виконують родичі жертв, а також відрубування кінцівок. Про це пише Associated Press із посиланням на одного з засновників «Талібану» муллу Нуруддіна Турабі

    За його словами, в країні знову почнуть страчувати вбивць і відрубувати руки й ноги крадіям, як того вимагають закони шаріату. Але тепер є вірогідність, що карати людей будуть не в людних місцях, як раніше.

    Коли таліби керували Афганістаном минулого разу в 1996-2001 роках, вони практикували покарання і публічні страти на стадіонах та в мечетях. Наприклад, звинуваченим в крадіжці відрубували руки, за пограбування на дорозі – ноги, а вбивцям стріляли в голову родичі їхніх жертв.

    До слова, Росія підтримає «Талібан» у боротьбі з тероризмом.

    Раніше в ООН закликали талібів дозволити дівчаткам ходити до школи.

    Нагадаємо, таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який раніше дотримувався суворих релігійних доктрин.

    Також розслідування ВВС виявило, що щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті в долині Панджшер в Афганістані, де відбувалися бої між талібами та опозиційними силами.

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    Теги: Афганістан вбивство Талібан смертна кара злочин
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    «Талібан» збирається повернути страти та відрубування рук і ніг