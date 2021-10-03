Вибори в Грузії пройшли спокійно і мирно, – місія ОБСЄ

Все ж були поодинокі випадки насильства

Глава місії спостерігачів від Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Альберт Джонсон повідомив, голосування на місцевих виборах 2 жовтня в Грузії пройшло спокійно і мирно, пише ЄхоКавказа.

Однак все ж моніторингова місія виявила поодинокі випадки насильства.

«Вибори 2 жовтня в цілому пройшли добре, але вони відбувалися на тлі тривалої політичної кризи і гострої поляризації. Кандидати мали можливість вести виборчу кампанію у вільному і конкурентному середовищі, але цей період характеризувався звинуваченнями, які були пов'язані з залякуванням, підкупом, тиском на кандидатів і виборців.

Місцеві вибори впливали на національні політичні питання. Аналітичного висвітлення подій було мало, воно було упередженим, що пізніше обмежило можливість виборців зробити вибір. Залякування і насильство проти журналістів було тривожним. Відзначається значний дисбаланс в ресурсах і недостатній нагляд за фінансами виборчих кампаній. Неналежна перевага правладної партії, що в кінцевому підсумку спрацювала в її користь», – заявив Джонсон.

За його словами, «день голосування пройшов організовано і прозоро, не дивлячись на малі процесуальні виклики, особливо в процесі підрахунку голосів. Був використаний ресурс партійних спостерігачів».

Місія оцінила процедуру підрахунку голосів як прозору, але зазначила технічні проблеми при заповненні підсумкових протоколів.

До слова, активіста Лейбористської партії Грузії поранили ножем на одній з виборчих дільниць. Чоловіка госпіталізували з серйозним пораненням. Пресслужба Лейбористської партії підтвердила факт нападу й звинувачує в інциденті активіста «Грузинської мрії».

Нагадаємо, на місцевих виборах у Грузії перемагає провладна партія – «Грузинська мрія». Вона отримала підтримку 46,65% виборців.

Як відомо, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі напередодні виборів приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Його затримали правоохоронці та доправили до ізолятору. На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем та заявив про початок голодування.

Раніше повідомлялося, що у Грузії відбудеться другий тур виборів мерів у п'яти великих самоврядних містах – у Тбілісі, Руставі, Батумі, Кутаїсі і Поті, так як жоден із кандидатів не набирає необхідну кількість голосів для перемоги в першому турі.