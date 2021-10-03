На місцевих виборах у Грузії перемагає провладна партія

Вибори у Грузії проходили за пропорційною і за мажоритарною системою.

За пропорційними списками «Грузинська мрія» отримала підтримку 46,65% виборців

У Грузії на місцевих виборах на 99,92% виборчих дільниць перемагає провладна правляча партія «Грузинська мрія». Про це пише Interfax.com.ua, посилаючись на дані Центральної виборчої комісії.

За пропорційними списками «Грузинська мрія» отримала підтримку 46,65% виборців, опозиційна партія «Єдиний національний рух», неофіційним лідером якої є експрезидент Михайло Саакашвілі, – 30,7%.

Також жителі 64 грузинських міст і районів обирали міських голів і депутатів місцевих законодавчих зборів. Вибори проходили за пропорційною і за мажоритарною системою.

Як відомо, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі напередодні виборів приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Його затримали правоохоронці та доправили до ізолятору. На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем та заявив про початок голодування.

Нагадаємо, згідно попередніми даними екзитполів партія «Грузинська мрія» лідирує на місцевих виборах в Грузії з показником 38,6%. Такі дані наводить екзитпол телекомпанії «Мтаварі архі». Головна опозиційна сила країни – «Єдиний національний рух» (ЄНР) – відстає всього на 5,6%.

Ув'знений у Грузії Михайло Саакашвілі також оприлюднив результати голосування на своїй сторінці у Facebook, вказавши на загальний високий відсоток голосів за опозицію, попри низький відсток голосів за його партію, який наводять екзитполи.

Раніше повідомлялося, що у Грузії відбудеться другий тур виборів мерів у п'яти великих самоврядних містах – у Тбілісі, Руставі, Батумі, Кутаїсі і Поті, так як жоден із кандидатів не набирає необхідну кількість голосів для перемоги в першому турі.

До слова, активіста Лейбористської партії Грузії поранили ножем на одній з виборчих дільниць. Чоловіка госпіталізували з серйозним пораненням.

Пресслужба Лейбористської партії підтвердила факт нападу й звинувачує в інциденті активіста «Грузинської мрії».