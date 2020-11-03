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    У світі

    Вибори в США: Байден пообіцяв у разі перемоги ввести обов'язкове носіння масок

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    Байден пообіцяв у разі перемоги ввести обов'язкове носіння масок - Вибори в США: Байден пообіцяв у разі перемоги ввести обов'язкове носіння масок
    Байден пообіцяв у разі перемоги ввести обов'язкове носіння масок

    Байден зазначив, що його адміністрація також гарантує доступ до безкоштовного тестування на коронавірус

    Кандидат на пост президента США від демократів Джо Байден заявив, що в разі перемоги на виборах введе загальнонаціональну вимогу про носіння медичних масок у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.

    Про це політик написав на своїй сторінці в Twitter.

    Він додав, що його адміністрація також гарантує доступ до безкоштовного тестування на коронавірус.

    «Ми прискоримо розробку і розподіл безпечних і ефективних вакцин і методів лікування. Ми не будемо втрачати часу і візьмемо поширення вірусу під контроль», - підкреслив Байден.

    Раніше, 24 жовтня, Байден заявив, що американці повинні отримати вакцину від Covid-19безкоштовно. Він підкреслив, що в разі своєї перемоги на виборах він забезпечить масове виробництво препарату.

    За останніми даними Університету Джонса Хопкінса, всього в США зафіксовано понад 9,26 млн випадків зараження коронавірусом, померло 231 320 осіб.

    Раніше повідомлялося, що на достроковому голосуванні вже побував президент США Дональд Трамп.

    Нагадаємо, згідно з опитуванням ЗМІ, Джозеф Байден переміг у другому раунді теледебатів.

    У США в Університеті Белмонт 22 жовтня відбулися фінальні дебати перед виборами президента.

    Як повідомлялося, експрезидент Обама вперше публічно підтримав Байдена.

    Цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.

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