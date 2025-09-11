У Мехіко вибухнув бензовоз: троє загиблих та понад 70 постраждалих

Під естакадою на шосе в Мехіко вибухнув бензовоз, спричинивши масштабну пожежу. У результаті інциденту три людини загинули і 70 отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Зазначається, що вантажівка перевозила майже 50 тис. літрів бензину. Мер Мехіко Клара Бругада назвала вибух «надзвичайною ситуацією». За її словами, під час пожежі згоріло 18 автомобілів. Усіх поранених доправили до лікарень міста. Вибух стався на одній із головних трас, що веде з Мехіко в напрямку міста Пуебла.

Пожежник ліквідує наслідки вибуху цистерни фото: AP

