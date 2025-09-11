Головна Світ Соціум
У Мехіко вибухнув бензовоз: троє загиблих та понад 70 постраждалих

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Мехіко вибухнув бензовоз: троє загиблих та понад 70 постраждалих
фото: AP

Під естакадою на шосе в Мехіко вибухнув бензовоз, спричинивши масштабну пожежу. У результаті інциденту три людини загинули і 70 отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Зазначається, що вантажівка перевозила майже 50 тис. літрів бензину. Мер Мехіко Клара Бругада назвала вибух «надзвичайною ситуацією». За її словами, під час пожежі згоріло 18 автомобілів. Усіх поранених доправили до лікарень міста. Вибух стався на одній із головних трас, що веде з Мехіко в напрямку міста Пуебла.

Пожежник ліквідує наслідки вибуху цистерни
Пожежник ліквідує наслідки вибуху цистерни
фото: AP
Нагадаємо, у Ньюбурзі, штат Індіана, сталася масштабна хімічна пожежа на території заводу PBTT.

До слова, у Броварському районі Київської області у вівторок, 9 вересня, сталась пожежа на торфовищі. Рятувальники гасили вогонь на площі близько 5 га.

