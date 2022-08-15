Вибух в Єревані: кількість жертв зросла

Рятувальники працюють на місці вибуху в торговому центрі

Зниклими безвісти під час вибуху й пожежі у торговому центрі вважаються 16 осіб

Кількість загиблих під час вибуху в єреванському торговому центрі «Сурмалу» досягла п'яти. Такі дані оприлюднило міністерство з надзвичайних ситуацій Республіки Вірменія.

56 осіб постраждали, 16 осіб вважаються зниклими безвісти.

МНС Вірменії також оприлюднив імена зниклих безвісти.

Розбір завалів торгового центру ще триває.

Нагадаємо, 14 серпня в Єревані стався вибух у торговому центрі «Сурмалу». Після цього будівлю ТЦ охопила пожежа. Очевидці чули, як у центрі вибухала піротехніка.

Повідомлялося, що рятувальники витягли з-під завалів 10 травмованих і два тіла.

Встановлені особи двох загиблих людей в результаті вибуху в ТЦ. Ними виявилися Анаїт Мхітарян і Мисак Маргарян.

Зниклими безвісти вважалися 19 осіб.