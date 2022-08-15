Вибух в Єревані: кількість жертв зросла
Зниклими безвісти під час вибуху й пожежі у торговому центрі вважаються 16 осіб
Кількість загиблих під час вибуху в єреванському торговому центрі «Сурмалу» досягла п'яти. Такі дані оприлюднило міністерство з надзвичайних ситуацій Республіки Вірменія.
56 осіб постраждали, 16 осіб вважаються зниклими безвісти.
МНС Вірменії також оприлюднив імена зниклих безвісти.
Розбір завалів торгового центру ще триває.
Нагадаємо, 14 серпня в Єревані стався вибух у торговому центрі «Сурмалу». Після цього будівлю ТЦ охопила пожежа. Очевидці чули, як у центрі вибухала піротехніка.
Повідомлялося, що рятувальники витягли з-під завалів 10 травмованих і два тіла.
Встановлені особи двох загиблих людей в результаті вибуху в ТЦ. Ними виявилися Анаїт Мхітарян і Мисак Маргарян.
Зниклими безвісти вважалися 19 осіб.
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