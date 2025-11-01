Головна Світ Політика
search button user button menu button

Reuters: США готуються до можливих підземних ядерних випробувань

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Reuters: США готуються до можливих підземних ядерних випробувань
фото з відкритих джерел

Згадка про можливі «підземні випробування» викликала серйозний резонанс, адже саме цей формат США застосовували до 1992 року

США планують повернутися до практики ядерних випробувань уперше за понад 30 років. Ідеться, зокрема, про можливість відновлення підземних тестів, що викликало занепокоєння у світі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Президент Сполучених Штатів підтвердив намір країни провести нові ядерні випробування – вперше з початку 1990-х. Водночас він не уточнив, чи йдеться саме про підземні вибухи, які активно проводилися в період Холодної війни.

«Ви дуже скоро дізнаєтеся, але ми проведемо деякі випробування», – заявив Дональд Трамп журналістам на борту літака Air Force One дорогою до Флориди. За його словами, інші держави вже проводять подібні перевірки, і «Америка зробить те саме».

Раніше американський лідер повідомив, що розпорядився відновити процес випробувань після 33-річної перерви. Аналітики вважають, що це рішення є сигналом для таких ядерних держав, як Китай і Росія.

Заяву Трамп зробив під час польоту гелікоптером Marine One на зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном у південнокорейському Пусані. Поки невідомо, чи йдеться про контрольовані вибухові тести під егідою Національного управління ядерної безпеки, чи про випробування ракетних носіїв ядерних боєголовок.

Втім, згадка про можливі «підземні випробування» викликала серйозний резонанс, адже саме цей формат США застосовували до 1992 року.

Міністр оборони США Піт Хегсет, коментуючи ініціативу під час візиту до Малайзії, заявив, що повернення до випробувань є «відповідальним способом підтримання ядерного стримування». За його словами, Пентагон уже співпрацює з Міністерством енергетики, щоб «швидко просуватися вперед».

Представниця Демократичної партії Діна Тайтус із Невади, де розташований головний ядерний полігон США, подала законопроєкт, який забороняє відновлення підземних випробувань і блокує їхнє фінансування.

Вона застерегла, що таке рішення може спровокувати Росію й Китай на аналогічні кроки, а також знову наражає мешканців Невади на ризики радіаційного забруднення та екологічної шкоди.

До слова, віце-президент США Джей Ді Венс підтвердив позицію влади: періодичні випробування потрібні, щоб упевнитись, що ядерний арсенал справний. Це пролунало після заяви президента Дональда Трампа про негайне відновлення випробувань.

Джей Ді Венс пояснив журналістам у Білому домі, чому адміністрація виступає за відновлення ядерних випробувань: «Звичайно, ми маємо значний арсенал. Росіяни мають значний ядерний арсенал. Китайці мають значний ядерний арсенал. Іноді його потрібно перевіряти, щоб переконатися, що він справний і працює належним чином».

Теги: ядерна зброя США Пентагон Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін опинився у складному становищі
Путін опинився у складному становищі
28 жовтня, 09:14
Трамп знайшов слабке місце Путіна
Трамп знайшов слабке місце Путіна
22 жовтня, 09:34
Путін має свої страшилки
Переговори про мир. На що справді потрібно звертати увагу
17 жовтня, 09:17
Фінансування було виділено безпосередньо перед закінченням фінансового року США
США виділяють Лівану $230 млн для роззброєння «Хезболли»
3 жовтня, 06:19
З 1 листопада імпортні вантажівки з-за кордону підпадуть під тариф у розмірі 25%
США запроваджують нові мита на вантажівки
7 жовтня, 06:16
Трамп: Ми будемо говорити з ним про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти в наступ
Трамп заявив, що обговорить із Зеленським український наступ
15 жовтня, 23:59
Актор виступає проти президента США та публічно критикує його
«Він інопланетянин»: відомий американський актор різко розкритикував Трампа
21 жовтня, 09:18
Вбита у США Ірина Заруцька
У США губернатор одного зі штатів після вбивства українки підписав «Закон Ірини»
4 жовтня, 21:28
Законопроєкт S.2805 передбачає оголошення РФ державою-спонсором тероризму у випадку, якщо Москва не поверне понад 19 тис. українських дітей
Сенат США схвалив низку важливих для України законопроєктів
22 жовтня, 21:44

Політика

Reuters: Путін ігнорує Трампа, бо вірить доповідям Генштабу про «успіхи на фронті»
Reuters: Путін ігнорує Трампа, бо вірить доповідям Генштабу про «успіхи на фронті»
Politico: Глава ЦРУ таємно відвідав Брюссель
Politico: Глава ЦРУ таємно відвідав Брюссель
Підтримка України зростає: у WSJ пояснили, як Зеленський завоював прихильність виборців Трампа
Підтримка України зростає: у WSJ пояснили, як Зеленський завоював прихильність виборців Трампа
WP: Найбільший ядерний полігон США перебуває у занедбаному стані
WP: Найбільший ядерний полігон США перебуває у занедбаному стані
The Hill: Рішення Трампа про відновлення ядерних випробувань повертає світ у часи «холодної війни»
The Hill: Рішення Трампа про відновлення ядерних випробувань повертає світ у часи «холодної війни»
Bloomberg: Данія зміцнює оборону Гренландії через зростання загрози з боку РФ
Bloomberg: Данія зміцнює оборону Гренландії через зростання загрози з боку РФ

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua