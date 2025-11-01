Reuters: США готуються до можливих підземних ядерних випробувань

Згадка про можливі «підземні випробування» викликала серйозний резонанс, адже саме цей формат США застосовували до 1992 року

США планують повернутися до практики ядерних випробувань уперше за понад 30 років. Ідеться, зокрема, про можливість відновлення підземних тестів, що викликало занепокоєння у світі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Президент Сполучених Штатів підтвердив намір країни провести нові ядерні випробування – вперше з початку 1990-х. Водночас він не уточнив, чи йдеться саме про підземні вибухи, які активно проводилися в період Холодної війни.

«Ви дуже скоро дізнаєтеся, але ми проведемо деякі випробування», – заявив Дональд Трамп журналістам на борту літака Air Force One дорогою до Флориди. За його словами, інші держави вже проводять подібні перевірки, і «Америка зробить те саме».

Раніше американський лідер повідомив, що розпорядився відновити процес випробувань після 33-річної перерви. Аналітики вважають, що це рішення є сигналом для таких ядерних держав, як Китай і Росія.

Заяву Трамп зробив під час польоту гелікоптером Marine One на зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном у південнокорейському Пусані. Поки невідомо, чи йдеться про контрольовані вибухові тести під егідою Національного управління ядерної безпеки, чи про випробування ракетних носіїв ядерних боєголовок.

Міністр оборони США Піт Хегсет, коментуючи ініціативу під час візиту до Малайзії, заявив, що повернення до випробувань є «відповідальним способом підтримання ядерного стримування». За його словами, Пентагон уже співпрацює з Міністерством енергетики, щоб «швидко просуватися вперед».

Представниця Демократичної партії Діна Тайтус із Невади, де розташований головний ядерний полігон США, подала законопроєкт, який забороняє відновлення підземних випробувань і блокує їхнє фінансування.

Вона застерегла, що таке рішення може спровокувати Росію й Китай на аналогічні кроки, а також знову наражає мешканців Невади на ризики радіаційного забруднення та екологічної шкоди.

До слова, віце-президент США Джей Ді Венс підтвердив позицію влади: періодичні випробування потрібні, щоб упевнитись, що ядерний арсенал справний. Це пролунало після заяви президента Дональда Трампа про негайне відновлення випробувань.

Джей Ді Венс пояснив журналістам у Білому домі, чому адміністрація виступає за відновлення ядерних випробувань: «Звичайно, ми маємо значний арсенал. Росіяни мають значний ядерний арсенал. Китайці мають значний ядерний арсенал. Іноді його потрібно перевіряти, щоб переконатися, що він справний і працює належним чином».